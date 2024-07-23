Підтоплення метро у Києві: посадовцям повідомили про підозру

Начальнику служби колії, тунельних споруд і будівель та головному інженеру "Київметрополітену" повідомили про підозру. Посадовцям закидають службову недбалість, що призвела до підтоплення тунелів метро.

Офіс генерального прокурора України повідомив, що двом посадовцям комунального підприємства "Київський метрополтен" були оголошені підозри у службовій недбалості, котра призвела до підтоплення тунелів метро "синьої" гілки київського метро.

Згідно з оприлюдненою Офісом генпрокурора у вівторок, 23 липня, інформацією, слідчі повідомили про підозру начальнику служби колії, тунельних споруд і будівель та головному інженеру КП "Київський метрополітен".

За даними слідства, саме неналежне виконання обов’язків працівниками київської "підземки" призвело до розгерметизації тунелю, виникнення тріщин у його стінах та подальшого підтоплення на ділянці в межах Оболонсько-Теремківській лінії.

"Підозрювані не проводили огляд тунелів, обстеження та спостереження за ослабленими конструкціями і спорудами. Це призвело до потрапляння води до тунелю на перегоні між станціями метро "Деміївська" - "Либідська", появи утворень - сталактитів, вимивання та порушення цілісності гідроізоляції тунелю метро протягом тривалого часу. Через це відбулося поступове руйнування окремих елементів тунелів", - вважають слідчі.

Крім того, за результатами експертиз було встановлено, що експлуатація тунелю метро на цьому перегоні "є неналежною та не відповідає будівельним нормам і правилам", йдеться в повідомленні ОГПУ.

Багатомільйонні збитки

За попередніми оцінками, через закриття станцій метро та організацію наземного - човникового - руху на цій ділянці, лише за період з грудня 2023 року по березень 2024 року міський бюджет зазнав збитків у розмірі понад 138,5 мільйона гривень, повідомили у ОГПУ. Так само КП "Київський метрополітен" недоотримало майже 26 мільйонів гривень доходів. В прокуратурі наголошують, що наведені цифри не є остаточними, адже ремонт тунелю метро ще триває.

Слідчі підготували клопотання до суду про обрання фігурантам запобіжних заходів у вигляді цілодобово домашнього арешту та відсторонення від посад. Крім того, під час слідства "встановлюються та збираються докази" відносно інших посадовців КП "Київський метрополітен" та КМДА, службова недбалість яких могла призвести до таких наслідків, стверджують у ОГПУ.

Кличко планує відновили рух "синьою" гілкою до осені

Нагадаємо, 8 грудня 2023 року з міркувань безпеки на "синій" гілці Київського метро орієнтовно на пів року зупинили рух поїздів між станціями "Теремки" - "Деміївська". Причиною цього "стала розгерметизація тунелю та поява тріщин у його стінах, що призвело до підтоплення". "Київський метрополітен" запевнив, що протягом цього часу закриті для руху станції "Деміївська", "Голосіївська", "Васильківська", "Виставковий центр", "Іподром" і "Теремки" працюватимуть в режимі укриття цілодобово.

22 лютого 2024 року Верховна Рада створила тимчасову спеціальну комісію (ТСК) для "дослідження ефективності функціонування органів публічної влади Києва як столиці України в період дії правового режиму воєнного стану". Голова комісії Віталій Безгін (провладна фракція "Слуга народу") заявляв тоді, що в межах ТСК Рада планує "напрацювати зміни до закону про столицю".

"У дуже незадовільному стані знаходяться об'єкти стратегічної інфраструктури, зокрема мости та метро. Одною з причин того, що відбувається в Києві, крім низького рівня місцевого управління, є те, що сама система управління - хаотична, а це вже має виправляти Верховна Рада", - казав він тоді.

Натомість у березні цього року мер Києва Віталій Кличко заявив в інтерв'ю DW, що є "завдання до кінця літа" повістю відновити рух пошкодженою частиною тунелю підземки.