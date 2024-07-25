Підтоплення метро: другий посадовець - під домашнім арештом

Суд у Києві відправив під цілодобовий домашній арешт начальника служби колій "Київського метрополітену" за підозрою у неналежному виконанні обов'язків, яке призвело до розгерметизації тунелю на "синій" гілці метро.

Суд у Києві обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту начальнику служби колії, тунельних споруд і будівель комунального підприємства "Київський метрополітен" у справі про підтоплення тунелів між станціями "Деміївська" і "Либідська". Запобіжний захід співробітнику "підземки" діятиме до 23 вересня 2024 року, повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури у четвер, 25 липня, у Facebook.

Цього ж дня запобіжний захід у вигляді домашнього арешту обрали й головному інженеру - в.о. начальника "Київського метрополітену".

Аварія на "синій" гілці метрополітену

Нагадаємо, їх обох підозрюють у неналежному виконанні посадових обов’язків, що у грудні минулого року призвело до розгерметизації тунелю, появі тріщин у стінах тунелю та його подальшого підтоплення на ділянці київського метро між станціями "Деміївська" та "Либідська". Їм інкримінують частину другу статті 367 КК України - службова недбалість, що призвела до тяжких наслідків.

22 лютого 2024 року Верховна Рада створила тимчасову спеціальну комісію (ТСК) для "дослідження ефективності функціонування органів публічної влади Києва як столиці України в період дії правового режиму воєнного стану". Голова комісії Віталій Безгін (провладна фракція "Слуга народу") заявляв тоді, що в межах ТСК Рада планує "напрацювати зміни до закону про столицю".

Натомість у березні цього року мер Києва Віталій Кличко заявив в інтерв'ю DW, що є "завдання до кінця літа" повістю відновити рух пошкодженою частиною тунелю підземки.