Підтоплення метро у Києві: посадовцю обрали запобіжний захід

Суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту головному інженеру "Київського метрополітену" у справі про підтоплення тунелів між станціями "Деміївська" і "Либідська".

Суд у Києві у справі про підтоплення тунелів між станціями "Деміївська" і "Либідська" обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту головному інженеру - в.о. начальника "Київського метрополітену". Як повідомляє Київська міська прокуратура, домашній арешт діятиме до 23 вересня 2024 року.

"За клопотанням прокурорів Подільської окружної прокуратури м. Києва у межах провадження щодо підтоплення тунелів між станціями "Деміївська" та "Либідська" судом обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту головному інженеру КП "Київський метрополітен", підозрюваному у службовій недбалості, що призвела до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 367 КК України)", - ідеться в повідомленні міської прокуратури у четвер, 25 липня.

За інформацією прокуратури, також суд заборонив фігуранту спілкування зі свідками та іншими підозрюваним у кримінальному провадженні та зобов'язав здати на зберігання свій паспорт для виїзду за кордон.

Також повідомляється, що цього ж дня запобіжний захід обиратимуть іншому підозрюваному - начальнику служби колії, тунельних споруд і будівель КП.

Аварія на "синій" гілці метрополітену

Нагадаємо, головного інженера КП "Київський метрополітен", який зараз виконує обов’язки начальника КП, підозрюють у неналежному виконанні посадових обов’язків, що у грудні минулого року призвело до розгерметизації тунелю, наявності тріщин у стінах тунелю та його подальшого підтоплення на ділянці київського метро між станціями "Деміївська" та "Либідська".

22 лютого 2024 року Верховна Рада створила тимчасову спеціальну комісію (ТСК) для "дослідження ефективності функціонування органів публічної влади Києва як столиці України в період дії правового режиму воєнного стану". Голова комісії Віталій Безгін (провладна фракція "Слуга народу") заявляв тоді, що в межах ТСК Рада планує "напрацювати зміни до закону про столицю".

Натомість у березні цього року мер Києва Віталій Кличко заявив в інтерв'ю DW, що є "завдання до кінця літа" повістю відновити рух пошкодженою частиною тунелю підземки.