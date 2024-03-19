ЗМІ: Метро Києва віддало підряд на 1,6 млрд фірмі балерини

У другій частині розслідування команди Bihus.info щодо діяльності ексочільника метро Брагінського йдеться про те, що підряд на капремонт "червоної гілки" на 1,58 мільярда гривень отримала компанія, записана на балерину.

Київський міський голова Віталій Кличко закликав правоохоронні органи провести оперативне та відкрите розслідування стосовно ексдиректора комунального підприємства "Київський метрополітен" Віктора Брагінського. Так столичний мер відреагував на другу частину розслідування журналістів Bihus.info стосовно діяльності Брагінського.

"Прошу журналістів Bihus.info передати інформацію щодо фактів, оприлюднених в розслідуванні стосовно Віктора Брагінського, правоохоронним та антикорупційним органам. А до правоохоронців звертаюся щодо оперативного і відкритого для громадськості інформації Bihus.info", - зазначив Кличко у Telegram ввечері понеділка, 18 березня.

Про що йдеться

У понеділок команда Bihus.info випустила другу частину журналістського розслідування стосовно діяльності ексочільника київського метрополітену, в якому стверджує, що під керівництвом Брагінського комунальне підприємство віддало підряд на капітальний ремонт "червоної гілки" столичного метро вартістю 1,58 мільярда гривень компанії, оформленій на родичку бізнес-партнера Брагінського. Жінка викладає класичну хореографію в академії танцю.

На запит з проханням уточнити, чому контракт має гриф "для службового користування" та чому підрядником обрана саме ця компанія, у метрополітені відповіли, що "інформація загальному розголошенню не підлягає". За цим контрактом підряднику вже сплачено близько мільярда. За даними журналістів, угода може містити суттєво завищені ціни на матеріали та обладнання.

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Основним власником підрядника, ТОВ "КБ "Теплоенергоавтоматика", записана Тетяна Белецька - балерина, народна артистка України, яка викладає у Національній опері України та завідує відділенням класичної хореографії в Київський муніципальній академію танцю. За даними журналістів, Белецька найімовірніше є тещею давнього колеги та бізнес-партнера Брагінського - Кирила Кривця. В середині 2000-х чоловіки одночасно працювали в структурах "Нафтогазу", а в 2007-2012 роках разом займалися бізнесом. Після того, як Брагінський в 2014 році очолив КП "Київський метрополітен", Кривець став власником одразу кількох компаній-підрядників, які постачали товари й виконували роботи для метро.

Белецька говорити з журналістами відмовилася, а Кривець надіслав письмову відповідь, де відповів, що Белецька йому доводиться "третьою чергою спадкового права". А замість коментаря Брагінського, з метрополітену надіслали письмову відповідь, у якій йдеться, що Кривець і Белецька не є родичами Брагінського, хоча про це в запиті не йшлося.

Перша частина розслідування

Нагадаємо, що 14 березня команда Bihus.info оприлюднила своє розслідування, в якому дослідила декларації Брагінського та майно його рідних. Зокрема, журналісти виявили у декларації мами Брагінського два мільйони гривень, які вона майже одразу передарувала сину. Далі пенсіонерка стала власницею одразу двох двокімнатних квартир в новобудові - ЖК White Lines, ринкова вартість якої становить близько 440 тисяч доларів.

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Також в розслідуванні стверджується, що дружина Брагінського, яку він багато років поспіль не згадував у деклараціях, є власницею низки активів. Зокрема, квартири на Печерську в Києві, що розміщена поряд із "однушкою" самого директора метрополітену. Також вона володіє двома земельними ділянками загальною площею 0,5 гектара в елітному поселенні Козин під Києвом. Ринкова вартість цього активу може сягати 760 тисяч доларів, наголошують журналісти.

Джерела фінансування цих покупок - незрозумілі, заявляють автори розслідування. Сама Брагінська стверджує, що розлучилася з директором метрополітену понад 10 років тому, втім зі "свідчень співробітника самого метрополітену, Брагінські досі живуть разом".

Увечері після публікації розслідування Віталій Кличко заявив, що Брагінський має бути відсторонений від виконання обовʼязків директора столичного метро, а фактами, оприлюдненими в розслідуванні, мають займатися відповідні правоохоронні органи. Наступного дня уже сам Брагінський подав заяву на звільнення.