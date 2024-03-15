Кличко звільняє директора метро після розслідування у ЗМІ

"Всім в душу не заглянеш", - прокоментував Кличко відсторонення директора київського метрополітену, у рідних якого журналісти знайшли величезні статки.

Директора Київського метрополітену Віктора Брагінського, у рідних якого журналісти Bihus.info знайшли величезні статки, відсторонять від виконання обов'язків. Таке рішення анонсував мер Києва Віталій Кличко пізно у четвер, 14 березня.

"Злий вечір. З неприємними, скажемо так, відкриттями для мене…

Висновок. Віктор Брагінський буде відсторонений від виконання обов'язків директора столичного метро. Або не пручатиметься і сам напише заяву на звільнення", - написав посадовець у Telegram, коментуючи розслідування журналістів Bihus info.

При цьому Кличко наголосив, що фактами, оприлюдненими у ЗМІ, мають займатися правоохоронні органи. Водночас мер наголосив, що нічого не знав про статки Брагінського: "Всім в душу не заглянеш. Але, коли тобі брешуть в очі, а за спиною дістають кроликів з капелюха, - виглядає це надто погано".

15 березня у КМДА повідомили, що начальник КП "Київський метрополітен" Брагінський написав заяву на звільнення. Обов’язки керівника комунального підприємства тимчасово виконуватиме головний інженер Київського метрополітену Віктор Вигівський.

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Величезні статки родини Брагінського

Брагінський є близьким соратником Кличка. Він очолює Київський метрополітен вже 10 років - це було одне з перших призначень мера на посаді голови КМДА. Крім того, він обрався депутатом до Київської міської ради від мерської партії "Удар".

14 березня команда журналістських розслідувань Bihus.info оприлюднила останню серію свого розслідування, в якому дослідили декларації Брагінського та порахувати майно його рідних. Зокрема, журналісти виявили у декларації мами Брагінського два мільйони гривень, які вона майже одразу передарувала сину. Далі пенсіонерка стала власницею одразу двох двокімнатних квартир в новобудові - ЖК White Lines, ринкова вартість якої становить близько 440 тисяч доларів.

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Також в розслідуванні стверджується, що дружина Брагінського, яку він багато років поспіль не згадував у деклараціях, є власницею низки активів. Зокрема, квартири на Печерську в Києві, що розміщена поряд із "однушкою" самого директора метрополітену. Також вона володіє двома земельними ділянками загальною площею 0,5 гектара в елітному поселенні Козин під Києвом. Ринкова вартість цього активу може сягати 760 тисяч доларів, наголошують журналісти.

Джерела фінансування цих покупок - незрозумілі, заявляють автори розслідування. Сама Брагінська стверджує, що розлучилася з директором метрополітену понад 10 років тому, втім зі "свідчень співробітника самого метрополітену, Брагінські досі живуть разом".

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