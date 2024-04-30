"Літаюча тарілка" на Либідській збереже свій вигляд - уряд

Пам'ятка архітектури "Літаюча тарілка" біля метро Либідська в Києві збереже свою автентичність та функцію, а нежитлові будівлі поруч із нею реконструюють в ТРЦ Ocean Mall.

Збудована в стилі радянського модернізму пам'ятка архітектури та монументального мистецтва місцевого значення "Будинок Українського інституту науково-технічної експертизи та інформації", відома як "Літаюча тарілка", збереже свою автентичність та функцію.

У цьому у вівторок, 30 квітня, запевнило міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Літаючу тарілку "впишуть" в ТРЦ Ocean Mall

"Тарілка" розташована" поблизу станції метро "Либідська" в Києві. У 2020 році її внесли до переліку об'єктів культурної спадщини столиці.

У 2022 році забудовник "Проспект", який зводить торговельно-розважальний центр Ocean Mall у безпосередній близькості до неї, просив Державну інспекцію архітектури та містобудування видати дозвіл на реконструкцію прилеглих до ТРЦ будівель. Тоді він отримав відмову через суттєві зауваження: відсутність погодження від органу з охорони культурної спадщини, відсутність необхідних технічних висновків, зауваження щодо зміни геометричних розмірів фундаменту тощо.

Як стверджують в міністерстві, з тих пір забудовник усунув усі недоліки, отримав необхідні погодження та привів у відповідність документи. Відповідно, Держінспекція архітектури видала йому дозвіл на реконструкцію в ТРЦ нежитлових будівель за "тарілккою", які історично приєднані до неї, примикають та розташовані поруч, але не є об'єктами культурної спадщини. Відповідно до проєкту, їх об'єднають в одну будівлю, що "створює внутрішній ансамбль через забудову внутрішнього простору".

"Будівля "тарілки", на якій в даний час згідно з проєктом реставрації та виданого раніше дозволу, проводяться ремонтно-реставраційні роботи, буде повністю збережена без зміни головного фасаду, композиційної об'ємності трьох різно-великих форм, лінзоподібного об'єму з планувальною схемою та функціональним призначення кінолекційної зали, що є основним предметом охорони", - запевняє міністерство.

Читайте також: Під "Аркою дружби народів" у Києві демонтують статую "Переяславська рада"