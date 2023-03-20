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Мін'юст позивається проти Ротенбергів за частку в ТРЦ Ocean Plaza
Президент Росії Володимир Путін (праворуч) і підприємець Аркадій Ротенберг (ліворуч)Фото: picture-alliance/dpa/Sputnik/A. Druzhinin
ЕкономікаУкраїна

ВАКС конфіскував частку Ротенберга в ТРЦ Ocean Plaza

Степан Смишляєв
6 год. тому

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов міністерства юстиції України щодо конфіскації українських активів російського олігарха Аркадія Ротенберга. Йдеться про частку в ТРЦ Ocean Plaza.

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Вищий антикорупційний суд (ВАКС) задовольнив позов міністерства юстиції щодо передачі в дохід України корпоративних прав на компанії, яким належить  торговельно-розважальний центр Ocean Plaza в Києві. Ці корпоративні права опосередковано контролювалися низкою громадян Росії, повідомив мінюст у понеділок, 20 березня.

Серед цих росіян, зокрема, наближений до президента РФ Володимира Путіна підприємець Аркадій Ротенберг, його син Ігор, їхній бізнес-партнер Олександр Скоробогатько, співвласник московського аеропорту "Шереметьєво" Олександр Пономаренко.

За рішенням суду у власність держави буде передано частку у 100 відсотків статутного капіталу ТОВ "Авангард-Віларті" і 66,65 відсотка частки статутного капіталу ТОВ "Інвестиційна спілка "Либідь". Саме ТОВ "ІС "Либідь" є власником Ocean Plaza.

За оцінками Служби безпеки України, вартість вилучених активів становить 300 мільйонів доларів.

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Ротенберг фінансує війну - СБУ

В СБУ також зауважують, що Аркадій Ротенберг входить "до найближчого оточення вищого військово-політичного керівництва РФ" і брав безпосередню участь в будівництві мосту через Керченську протоку.

"Крім того, він причетний до фінансування промислового виробництва боєприпасів для окупаційних угруповань країни-агресора, які воюють проти України", - зазначають у спецслужбі.

За даними СБУ, Ротенберг управляв акціями ТРЦ "через підконтрольні комерційні структури в Україні і за кордоном", таким чином намагаючись приховати свою причетність до них.

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