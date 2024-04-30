Арка дружби народів: демонтують статую "Переяславська рада"

Раніше вже демонтували скульптуру двох робітників, що символізувала "возз'єднання України та Росії". Дискусії довкола долі самої Арки, хоч і перейменованої в "Свободи українського народу", тривають.

Міські комунальні служби Києва розпочали демонтаж композиції на честь Переяславської ради під "Аркою свободи українського народу" (у минулому "Арка дружби народів" - України та Росії. - Ред.). Про це у вівторок, 30 квітня, повідомила Київська міська державна адміністрація (КМДА).

"Демонтаж може зайняти кілька днів, оскільки конструкція доволі масивна. Вона складається з приблизно 20 елементів, що важать близько 6000-7000 кг. Попередньо фахівці провели вивчення конструкції, щоб зберегти її цілісність при демонтажі та не пошкодити", - йдеться у повідомленні.

Надалі монумент зберігатимуть у Державному музеї авіації України ім. О. К. Антонова.

Переяславська рада - військова рада, яку гетьман Богдан Хмельницький скликав у 1654 році. Вона була одним з важливих епізодів процесу оформлення українсько-московського військово-політичного союзу.

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Зміни та дискусії довкола "Арки дружби народів"

35-метрову "Арку дружби народів" відкрили на території Хрещатого парку Києва у 1982 році в рамках святкування 1500-річчя міста та 60-ї річниці створення СРСР. Під нею розташували монумент двох робітників - українця та росіянина, які тримають орден "Дружби народів" зі стрічкою, а також монумент на честь Переяславської ради.

Наприкінці квітня 2022 року, невдовзі після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, під Аркою демонтували статую робітників. "Не обійшлося і без символізму - відпала голова у російського робітника, коли скульптуру намагалися підійняти", - розповів тоді мер Києва Віталій Кличко.

У травні 2022-го Арку "дружби народів" перейменували в "Свободи українського народу".

У квітні цього року Інститут національної пам'яті відніс Арку до символіки російської імперської політики, яка підлягає цілковитому демонтажу. Втім, у КМДА заявили, що не планують її зносити, оскільки вона є "пам'яткою історії місцевого значення, які згідно з законом заборонено зносити, змінювати чи переносити".

Після цього міністерство культури та інформаційної політики позбавило Арку статусу пам'ятки історії, заявивши, що тепер її можна демонтувати. Водночас голова Інституту нацпам'яті пропонує компроміс - залишити конструкцію, але пофарбувати її в кольори веселки.

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