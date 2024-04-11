КМДА відповіла на рекомендацію знести "Арку дружби народів"

Інститут національної пам'яті відніс арку до символіки російської імперської політики, яка підлягає цілковитому демонтажу. Водночас вона є пам'яткою історії місцевого значення, які за законом забороняється зносити.

Київська міська державна адміністрація (КМДА) не планує зносити "Арку Свободи українського народу" (у минулому "Арка дружби народів" - України та Росії. - Ред.), оскільки вона є "пам'яткою історії місцевого значення, які згідно з законом заборонено зносити, змінювати чи переносити".

Про це йдеться у відповіді КМДА на запит ВВС Україна після того, як Інститут національної пам'яті відніс арку до символіки російської імперської політики, яка підлягає цілковитому демонтажу.

У січні робоча група КМДА ухвалила рішення зберегти арку та запропонувала міністерству культури зарахувати її до об'єктів монументального мистецтва.

Київська міська рада також не ухвалювала рішень про демонтаж.

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Дробович пропонує компроміс: веселка замість "совка"

Попри пропозицію Інституту нацпам'яті демонтувати арку, його голова Антон Дробович пропонує компроміс - залишити конструкцію, але перетворити її на веселку.

"Веселка, яка стоїть на річці є абсолютно гармонійним, зрозумілим і простим образом, її сучасна кореляція з ідеями боротьби за права ЛГБТК-спільноти в смисловому плані цілком перебиває ідейну настанову "совка", адже заперечує тоталітарні практики СРСР щодо втручання в особисте життя громадянина", - написав він у колонці для видання NV і додав, що таке художнє рішення відділяє Україну від Росії, в якій представників ЛГБТК-спільноти переслідують.

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