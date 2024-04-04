В Україні визнали Булгакова "імперцем": що буде з музеєм?

Інститут нацпам'яті визнав пропагандою російської імперської політики використання імені "українофоба" і "шовініста" Михайла Булгакова в назвах. Директор інституту Антон Дробович пояснив, які юридичні наслідки це матиме.

Голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович роз'яснив у четвер, 4 квітня, що відбуватиметься з назвами географічних та інших об'єктів, названих на честь письменника Михайла Булгакова, після того, як експертна комісія визнала його "українофобом", "шовіністом" та "імперцем".

У своєму висновку комісія, серед іншого, зазначила, що географічні об'єкти, назви юридичних осіб, пам'ятники та пам'ятні знаки, присвячені Булгакову "містять символіку російської імперської політики", а подальше використання його імені в назвах таких об'єктів "є пропагандою російської імперської політики".

В ефірі радіо "Культура" Дробович загалом погодився з позицією комісії, але назвав її "трохи емоційною". Що стосується наслідків цього рішення, то, за його словами, тепер з українських вулиць мають зникнути пам'ятники Булгакова, а його ім'я приберуть з різних назв.

"Читати Булгакова - будь ласка. Досліджувати - скільки завгодно. Хтось любить - любіть на здоров'я. Але не буде назв вулиць, пам'ятників і назв об'єктів", - сказав Дробович.

Що буде з музеєм Булгакова

Водночас він зауважив, що не йдеться про закриття закладів, названих на честь письменника, зокрема Літературно-меморіального музею Булгакова в Києві.

"Інститут дасть відповідну рекомендацію музею Булгакова в Києві. Вони за законом будуть змушені змінити назву, але ніхто не забороняє їм далі розповідати про творчість Булгакова, творчість інших київських людей того часу", - пояснив Дробович.

Він висловив переконання, що музей має й надалі працювати, адже має унікальну колекцію, зокрема, документальну. Водночас Дробович зауважив, що там необхідно розповідати "всю правду" про письменника, зокрема щодо "антисемітизму, антирадянської та проімперської позицій" Булгакова.

"Там дуже багато можна розповісти. Щоб всі ці делегації знали, всі любителі Булгакова з усього світу знали, що єдине місце, де їм розкажуть всю правду про Булгакова - це Київ. Приїжджайте, дивіться, слухайте", - резюмував директор Інституту нацпам'яті.

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