Антон Дробович - український історик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Антон Дробович".

Антон Дробович - голова Українського інституту національної пам'яті (УІНП), починаючи від грудня 2019 року. Антон Дробович є експертом у сфері освіти і культури, дослідником міфології та сучасних комунікацій, арт-критиком. Дробович працював доцентом кафедри культурології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова та експертом Інституту суспільно-економічних досліджень. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.