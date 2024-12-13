Уряд звільнив голову Інститут нацпам'яті Дробовича

Антон Дробович звільнений з посади голови Українського інституту національної пам'яті через завершення строку повноважень. Він не буде знову претендувати на цю посаду.

Кабінет Міністрів на засіданні в п'ятницю, 13 грудня, звільнив Антона Дробовича з посади голови Українського інституту національної пам'яті (УІНП). Про це сам Дробович повідомив у соціальній мережі Facebook.

Він звільнений у зв'язку з завершенням п'ятирічного терміну перебування на посаді. Наприкінці листопада на підсумковій пресконференції Дробович повідомив, шо не планує продовжувати каденцію.

Він також зауважив, що його подальша робота буде "тісно пов'язана з деякими треками, розпочатими в Українському інституті національної пам'яті, зокрема, з питаннями воєнних злочинів Росії проти української культури, перехідного правосуддя і геноцидального обґрунтування російської агресії".

Дробович: УІНП має зіграти ключову роль в досягненні порозуміння з Польщею

На персконференції Дробович також зауважив, що у подальшому магістральними напрямками, мають залишатися деколонізація, формування національної стратегії меморіалізації російсько-української війни тощо.

Крім того, за його словами, у 2025-2026 роках Інститут має стати ключовим актором у досягненні польсько-українського історичного порозуміння.

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