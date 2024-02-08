Київрада просить уряд перейменувати академію Чайковського

Київські депутати звернулись до міністерства культури щодо перейменування Національної музичної академії імені Петра Чайковського в рамках закону про заборону пропаганди імперської політики та деколонізації топонімів.

Київська міська рада звернулась у четвер, 8 лютого, до міністерства культури та інформаційної політики України щодо перейменування Національної музичної академії імені П. І. Чайковського.

Як повідомляється на сайті міськради, експертна комісія Українського інституту національної пам'яті надала фаховий висновок, який підтверджує належність назви академії до символіки російської імперської політики.

"Петро Чайковський є російським композитором, більшу частину життя прожив у Російській імперії. Всі його опери, кантати, переважна більшість камерно-вокальної музики складені саме на російські тексти. Це стосується і вокальної музики Чайковського, написаної на вірші Т. Г. Шевченка. За життя він стверджував, що неймовірно любить російський елемент у всіх його проявах, що він росіянин у цілковитому розумінні цього слова", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що попередниця Національної музичної академії, Київська консерваторія, як вищий навчальний заклад з'явилася лише в 1913 році, тобто через 20 років після смерті композитора, тому будь-які припущення щодо безпосередньої ролі Чайковського в заснуванні закладу - безпідставні. Присвоєння Київській консерваторії імені російського композитора в 1940 році під час відзначення 100-річного ювілею Чайковського київські депутати вважають втіленням русифікації.

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"Чайковський є чи не найвідомішим у світі російським композитором, символом російської культури та культурним маркером "русского мира". Росія завжди намагалась знищити українську державність та ідентичність українського народу. Штучне знищення відмінностей між українською та російською національними ідентичностями цілком вкладається в російську ідеологему про "єдиний народ" зі спільною історією та культурою. Це становить реальну загрозу для національної безпеки України", - мотивують вони.

Київрада звернулась до мінкульту щодо виконання вимог закону "Про засудження та заборону пропаганди імперської політики в Україні та деколонізацію топонімії". Цей закон, зокрема, забороняє присвоювати об'єктам назви, що "звеличують, увічнюють, пропагують або символізують державу-окупанта Росію, її визначні, пам'ятні, історичні та культурні місця, міста, дати, події, її діячів, які здійснювали військову агресію проти України та інших суверенних держав".

Від початку повномасштабної війни Росії проти України в Києві перейменували 353 вулиці. Також від назв, пов'язаних з Росією, відмовились 14 загальноосвітніх шкіл, дві дитячих музичних школи та 25 бібліотек. Крім того, перейменовані кілька парків та дві станції метро. Нові найменування для них обирали кияни в застосунку "Київ Цифровий".

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