У Києві з'явився проспект Повітряних сил України

Київська міська рада перейменувала в рамках дерусифікації у середу, 8 лютого, Повітрофлотський проспект на проспект Повітряних сил України.

"Відсьогодні в Києві є проспект Повітряних сил України! Слава нашим захисникам! Слава Україні", - написав у Telegram міський голова Віталій Кличко.

Він нагадав, що таку назву підтримали кияни, керівництво Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ), Головне управління розвідки (ГУР) міністерства оборони та військові.

"Повітряні сили щодня і щоночі боронять небо, збивають дрони та ракети, що летять на українські міста та села. І наші захисники заслуговують на те, щоб висловити їм шану і вдячність!" - зазначив Кличко.

Нагадаємо, що взимку минулого року з ініціативою перейменування Повітрофлотського проспекту виступив колишній міністр закордонних справ України Олександр Огризко - на проспект Європейського Союзу. Рекламну кампанію за таке перейменування навесні проводила партія "Європейська солідарність", яка має таку ж абревіатуру як і Євросоюз - ЄС. Утім у застосунку "Київ Цифровий" українці обрали для проспекту назву Повітрянофлотський. Попри це, в Київраді не вистачило голосів для її затвердження: їх не дали, зокрема, депутати фракції "Євросолідарності".

Після цього Кличко вніс у Київраду проєкт перейменування проспекту на "Європейського Союзу". За кілька днів на сайті Київради з'явилась петиція з проханням перейменувати проспект на честь Повітряних Сил, яка за менш ніж дві доби зібрала потрібну кількість підписів. Таку ініціативу підтримав командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук і головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. У новому голосуванні в грудні кияни також обрали назву Повітряних сил для проспекту.

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