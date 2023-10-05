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ЗСУ підтримали ідею назвати проспект на честь Повітряних сил

Євгенія Наконечна | Віолетта Чайковська
5 жовтня 2023 р.

Микола Олещук закликав Київраду прислухатись до петиції про перейменування Повітрофлотського проспекту в Києві на проспект Повітряних сил. Альтернативна назва - проспект Європейського Союзу.

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Загиблий пілот Повітряних сил ЗСУ Juice
Перейменування Повітрофлотського проспекту на честь Повітряних сил "буде шаною тим, хто загинув, вшануванням пам'яті наших героїв", кажуть в ЗСУ (на фото - український пілот, відомий під позивним "Джус", який загинув у серпні).Фото: privat

Командувач Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ) генерал-лейтенант Микола Олещук підтримує ініціативу перейменування Повітрофлотського проспекту в Києві на проспект Повітряних сил.

Відповідний лист Олещука меру Києва Віталію Кличку оприлюднила в Facebook депутатка Київcької міської ради від "Слуги народу" Ксенія Семенова. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат підтвердив виданню "Українська правда" автентичність цього документа.

"З метою встановлення історичної та соціальної справедливості, відзначення особливих бойових заслуг, мужності, відваги та героїзму особового складу Повітряних сил ЗСУ, виявлених під час захисту державного суверенітету, незалежності, територіальної цілісності України, вважаю за доцільне підтримати ініціативу щодо перейменування Повітрофлотського проспекту в місті Київ на проспект Повітряних Сил", - ідеться в листі. 

Альтернативна назва та петиція

У лютому з ініціативою перейменування Повітрофлотського проспекту на проспект Європейського Союзу виступив колишній міністр закордонних справ України Олександр Огризко. Рекламну кампанію за таке перейменування навесні проводила партія "Європейська солідарність", яка має таку ж абревіатуру як і Євросоюз - ЄС.

Утім у застосунку "Київ Цифровий" українці обрали для проспекту назву Повітрянофлотський. Попри це, в Київраді не вистачило голосів для її затвердження. Їх не дали, зокрема, депутати фракції "Євросолідарності", зауважує "Суспільне". 20 вересня Кличко вніс у Київраду проєкт перейменування проспекту на "Європейського Союзу".

2 жовтня на сайті Київради з'явилась петиція з проханням перейменувати проспект на честь Повітряних Сил. За менш ніж дві доби вона зібрала потрібну кількість підписів.

Сьогодні в Київраді виступив командувач повітряного командування "Центр" генерал-лейтенант Анатолій Кривоножко, закликавши депутатів до "позитивного" вирішення питання. "Це буде шана тим, хто загинув. Це буде вшанування пам'яті наших героїв. І кожен військовослужбовець Повітряних сил буде знати, що частинка його роботи оцінена", - сказав він.

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