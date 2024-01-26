У Києві на ділянці посольства РФ відкриють сквер Ґолди Меїр

В українській столиці на території, яка раніше належала російському посольству, відкриють сквер імені однієї з засновниць держави Ізраїль Ґолди Меїр. Тим часом у Харкові перейменували вулицю Пушкінську на Сковороди.

Влітку в Києві на земельній ділянці, яка колись була виділена посольству Росії, відкриють сквер імені Ґолди Меїр - однієї з засновниць держави Ізраїль та прем'єр-міністерки крааїни в 1969-1974 роках. Про це повідомив мер української столиці Віталій Кличко.

"У Києві з'явиться сквер імені Ґолди Меїр. Плануємо його відкрити влітку цього року. На знак вшанування пам'яті та здобутків видатної міжнародної діячки, яка народилася в Києві", - написав він у Telegram.

Сквер облаштують за допомогою українських і міжнародних благодійних фондів на вулиці Боричів Тік у Подільському районі. Раніше там була ділянка, виділена посольству РФ, яку в 2014 році повернули у комунальну власність, а в 2023-му надали статусу скверу.

У жовтні 2022 року в рамках дерусифікації в Києві вулицю Краснодарську перейменували в Ґолди Меїр.

Читайте також: ЗСУ підтримали ідею перейменування проспекту на честь Повітряних сил

Харків перейменував вулицю Пушкінську в Сковороди

Тим часом Харківська міська рада в п'ятницю перейменувала ще 65 топонімів, назви яких були пов'язані з Росією та її союзниками. Зокрема, вулиця Пушкінська стала вулицею Григорія Сковороди.

Міський голова Ігор Терехов назвав це знаковим для міста. "На колишній вулиці Пушкінській були прильоти, маємо там колосальні руйнації, постраждали люди. Тепер вона носитиме ім'я Григорія Сковороди", - зазначив він.

Читайте також: Назву "Росія" можна писати з малої літери - мовна комісія