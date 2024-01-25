Терехов хоче перейменувати в Харкові вулицю Пушкінську

Міський голова Харкова Ігор Терехов підтримує перейменування вулиці Пушкінської на тлі скоєних військами РФ 23 січня ракетних ударів по Харкову. Про це Терехов повідомив у четвер, 25 січня, у своєму Telegram-каналі . Саме внаслідок того ракетного удару зазнали шкоди будівлі на цій центральній вулиці міста, зокрема, академії правових наук та гуртожитку юридичного університету Ярослава Мудрого, уточнює онлайн-видання "Хмарочос".

Харківський міський голова визнав, що до вчорашнього дня він "не поспішав з рішенням змінити назву вулиці Пушкінської". "Я, як і багато харків'ян, завжди відчував, що Пушкін - це не про сучасну Росію, не про ту реальність, яку путінський режим намагається насаджувати, використовуючи велич історичних постатей для своєї вигоди", - пояснив Терехов.

"Але після того, як ворог завдав жахливих ударів по нашому місту, забрав життя невинних і перетворив будинки на руїни, ми бачимо реальну ціну таких рішень. Це біль, який Харків відчув найгостріше за всю історію цієї війни. І тому я вважаю, що ми не можемо залишити все, як є", - наголосив посадовець.

Тож тепер Терехов пропонує перейменувати цю харківську вулицю на честь українського філософа та письменника родом із Харківщини - Григорія Сковороди. Свою пропозицію Терехов аргументував тим, що Сковорода - людина, "чия філософія життя та свободи була в корені протилежною імперським амбіціям". Крім того, харківський мер назвав філософа "великим земляком". "Він учив нас цінувати життя та свободу кожної людини, і ці принципи є найкращою відповіддю на виклики, з якими ми зараз стикаємося", - резюмував Терехов.

Жалоба в Харкові

Нагадаємо 25 січня в Харкові оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок ракетних ударів РФ, скоєних двома днями раніше. Внаслідок тодішнього обстрілу загинуло 10 осіб, а ще 60 людей отримали поранення, в тому числі 6 дітей.

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, для ударів по Харкову російськими військами були застосовані модифіковані зенітні ракети С-300, аеробалістичні ракети Х-22 (Х-32) та "Іскандери".

Харків обстрілювали ракетами, виробленими в КНДР

Нагадаємо, днями міжнародна дослідницька організація Conflict Armament Research оприлюднила детальний звіт аналізу уламків балістичної ракети, якою Росія вдарила по Харкову 2 січня 2024 року. За даними дослідників, аналіз уламків недвозначно вказує на те, що йдеться про балістику з Північної Кореї.

Крім притаманних лише ракетам з КНДР типу KN-23/24 (північнокорейська назва "Хвасон-11А" та "Хвасон-11В". - Ред.) зовнішнім особливостям, на одному з уламків виявили корейський ієрогліф ㅈ.

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Також на багатьох вузлах і агрегатах ракети видно мітки заводу-виробника "112". На думку аналітиків, таке маркування прямо вказує на "Завод 11 лютого", який згадувався північнокорейськими пропагандистами як місце виробництва ракетної техніки, та який відвідував особисто лідер КНДР Кім Чен Ин.

РФ готує новий наступ на Харків

4 січня британське видання The Telegraph повідомило, що Збройні Сили України (ЗСУ) готуються до того, що війська РФ можуть повести новий наступ на Харків. З цією метою останнім часом російська сторона веде постійні обстріли Харкова, застосовуючи ракети, артилерію і міномети, йшлося в матеріалі.

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