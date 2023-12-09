У Києві демонтували пам'ятник Миколі Щорсу

З липня 2023 року в Києві демонтували понад 60 пам'ятників, пов'язаних з РФ та СРСР.

У Києві в суботу, 9 грудня, демонтували пам'ятник більшовицькому воєначальнику Миколі Щорсу. Демонтаж 7-тонної конструкції тривав протягом 6 годин, повідомили в пресслужбі Київської міської державної адміністрації (КМДА). Роботи проводили у вихідний день, "щоб не паралізувати рух центральними вулицями міста", пояснили в КМДА. Знятий з п'єдесталу пам'ятник передадуть на зберігання до Державного музею авіації України ім. О.К. Антонова.

Пам'ятник був розташований на перетині вулиці Симона Петлюри та бульвару Тараса Шевченка та являв собою виготовлену з бронзи кінну скульптуру загальною висотою майже 14 метрів. Тривалий час він вважався одним із найвідоміших пам'ятників української столиці.

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Перед тим із монумента зняли охоронний статус. 12 листопада 2022 року експертна рада мінкультури рекомендувала демонтувати пам'ятник Щорсу. У березні 2023 року тодішній український міністр культури Олександр Ткаченко запропонував прибрати тільки частину пам'ятника - саму фігуру червоного командира, який сидить на коні. "Це теж варіант, тому що коня всі мистецтвознавці визнають як видатного художнього коня", - зазначив тоді урядовець.

Пам'ятник Миколі Щорсу в Києві

Пам'ятник Щорсу встановили в Києві 1954 року. Він був створений українськими скульпторами та архітекторами, а позував для нього, ще студентом, Леонід Кравчук, котрий згодом став першим президентом України.

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У квітні 2023 року Володимир Зеленський підписав закон "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні та деколонізацію топонімії". На початку травня Верховна Рада України ухвалила законопроєкт, що спрощує знесення пам'ятників, пов'язаних з РФ та радянським періодом. За даними КМДА, відтоді тільки в Києві демонтували понад 60 таких пам'ятників. "Наразі в місті працюють над об’єктами, з яких уряд зняв охоронний статус", - повідомили в КМДА.

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Микола Щорс після жовтневого перевороту 1917 року й приходу до влади більшовиків в період громадянської війни став командиром дивізії, що воювала на території України на боці більшовиків. Щорс загинув 1919 року у віці 24 років у боях проти Галицької армії Української Народної Республіки (УНР).