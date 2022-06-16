Шольц, Макрон і Драгі приїхали в Київ

24 лютого Росія здійснила повномасштабне воєнне вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 15 червня.

На цій сторінці DW стежить за новинами четверга, 16 червня (час київський).

++09.45++

Литва передала Україні бронетранспортери M113, завершивши надання допомоги на суму 15,5 млн євро, повідомили у Міноборони Литви. Окрім того, буде передано 10 військових вантажівок та 10 позашляховиків для робіт із розмінування, розвідувальні безпілотники EOS C VTOL та озброєний безпілотник Bayraktar TB2. У пресрелізі зазначається, що литовські збройні сили також навчають українців користуватися західним озброєнням, надають можливості підвищення кваліфікації. Зокрема у квітні відбулися навчання щодо роботи з протитанковими системами.



++09.30++

Посол України в Берліні Андрій Мельник закликав канцлера ФРН Олафа Шольца (Olaf Scholz) оголосити про подальше постачання зброї під час сьогоднішнього візиту до Києва. В інтерв'ю газеті Rheinischen Post дипломат заявив, що в Києві насамперед очікують від Шольца згоди на передачу 88 бойових танків Leopard-1 і 100 БМП Marder, які концерн Rheinmetall зможе поставити негайно.

Крім того, вважає Мельник, канцлер має віддати розпорядження про постачання важких озброєнь із запасів бундесверу. "Ніщо не заважає Німеччині надати значну частину зі своїх 800 БТР Fuchs, 325 танків Leopard-2 або 380 БМП Marder української армії для знищення російських військ", - вважає посол.

Крім того, в середньостроковій перспективі Україні також знадобляться німецькі підводні човни, корвети та патрульні та бойові катери, які можуть бути використані для захисту чорноморського узбережжя та усунення російської переваги на морі. Це також гарантувало б свободу судноплавства та продовольчу безпеку, заявив Мельник.

++09.20++

Російська окупаційна адміністрація обіцяє відновити залізничне сполучення Криму з Херсонською та Запорізькою областями. Перевезеннями займатиметься невідома кримська компанія, заявив глава російської влади півострова Сергій Аксьонов. Укрзалізниця розірвала залізничне сполучення з окупованим півостровом в грудні 2014 року.

++09.10++

ЗСУ, ймовірно, вдалося вивести більшу частину військ, які утримували Сєвєродонецьк, йдеться в актуальному щоденному аналітичному зведенні британської розвідки. Водночас ситуація залишається "вкрай складною" для тих українських військових і цивільних, котрі залишилися на східному узбережжі річки Сіверський Донець, адже всі мости через цю річку "найімовірніше" зруйновано, кажуть у Лондоні. Утім, надалі росіянам теж доведеться нелегко через зруйновані мости й потребу форсувати річку для закріплення оперативної переваги, визнали британські розвідники.

Крім того, в російських з'єднаннях, залучених у наступ на Донбасі, найімовірніше спостерігається значний брак особового складу. Загалом потреба вести бойові дії в містах та населених пунктах Донбасу призвела до того, що з обох сторін в бій переважно вступають загони піхоти малої чисельності, що дещо нівелює російську перевагу в техніці, зокрема в танках на Донбасі. Можливо, це також пояснює нинішні незначні темпи просування російських військ на Донбасі, наголосили автори звіту.

++08.47++

В Україну прибули канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz), президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр Італії Маріо Драгі, повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін у Telegram-каналі.

Очікується, що європейські лідери зустрінуться з президентом Володимиром Зеленським та обговорять заявку України на вступ до ЄС.

++08.37++

На Сумщині внаслідок російського ракетного удару загинули чотири людини, повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький. "Вночі, по території Садівської ОТГ, Сумського району ворог здійснив ракетний авіаудар. Загинуло чотири людини, щонайменше шестеро поранених. Інформація про руйнування і пошкодження - згодом", - написав посадовець у Telegram-каналі. За словами Живицького, це був саме той вибух, який було чути "у половині Сумського району і в самому обласному центрі". Крім того, зранку росіяни завдали також ракетного удару по Краснопільській громаді, додав чиновник. "Далі відкрили вогонь зі своєї території, били з мінометів. Всього 26 приходів", - йдеться в повідомленні голови Сумської ОВА.



++08.27++

Російські військові не припиняють спроб захопити повністю Сєвєродонецьк, повідомив голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай. "Колись ціллю росіян було взяття столиці України за три дні. Через майже чотири місяці вони мріють і не рахують жертв, аби тільки контролювати Сєвєродонецьк, де зі 100 тисяч жителів залишилося близько 10 тисяч. Місто є ключовою точкою в системі оборонної операції Луганської області. Це підтвердив і головнокомандувач ЗСУ (Валерій Залужний - Ред.)", - написав Гайдай у Telegram-каналі. Російська армія втрачає бійців сотнями, знаходить резерви та продовжує руйнувати Сєвєродонецьк, вказав посадовець. "Росіяни не думають про майбутнє населених пунктів. Захопили землю, зруйнували будинки, лікарні та школи - і пішли далі", - наголосив голова ОВА.



++08.00++

Російські війська в ніч на четвер знову обстріляли ракетами два населені пункти Донецької області, унаслідок чого поранено двох місцевих жителів та зруйновано житлову інфраструктуру, повідомив у Facebook голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко. "Російські ракети знову вразили населені пункти Донбасу. Цього разу - Покровськ та селище Гришине. Двох людей поранено, зруйновано та пошкоджено щонайменше 14 приватних житлових будинків, метеостанція, ферма - там загинули три десятки тварин", - написав Кириленко.

++07.50++

На Дніпропетровщині внаслідок ракетного удару зруйновано будівельне підприємство, постраждалих немає, повідомила пресслужба обласної Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС). "Ворожі ракети вдарили по Новомосковському району. Пролунали два вибухи", - сказано в повідомленні. Будівлю виробництва знищено. Рятувальники розбирають завали. Попередньо з людей ніхто не постраждав, запевняють у відомстві.

++07.45++

Міністр оборони України Олексій Резніков зустрівся у Брюсселі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. "Зустріч була дуже продуктивною. Щодо агресії Росії проти України, послання було гучним і чітким: Карфаген буде зруйнований! Ніхто нас не зупинить! У наших руках безпека євроатлантичного простору. Ці руки мають отримати важчу зброю", - написав Резніков у Twitter.

++07.35++

Великобританія розглядає можливість постачання в Україну протикорабельних ракет на додачу до обіцяних озброєнь. Про це, як повідомляє агентство Reuters, заявив під час візиту до Осло міністр оборони Сполученого Королівства Бен Воллес.

++07.30++

Війна в Україні, за даними ООН, вперше призвела до того, що кількість людей, змушених покинути свій дім, у всьому світі перевищила 100 мільйонів людей. У всесвітній організації побоюються, що війна може стати причиною голоду, що спричинить подальше зростання кількості біженців.

++07.25++

Російська армія знову обстріляла Чернігівщину і Сумщину, йдеться у ранковому зведенні Генштабу Збройних сил України. "Ворог здійснив артилерійські обстріли позицій наших військ у районах населених пунктів Леонівка та Бачівськ Чернігівської та Сумської областей відповідно", - зазначено у повідомлені. Генштаб також інформує про інтенсивні артилерійські обстріли, зокрема і з реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Базаліївка, Уди та Верхній Салтів на Харківщині, а також важкі бої в Донецькій та Луганській областях.

++07.15++

США закликають громадян не їздити в Україну після повідомлення про полонених американців.

"Якщо ці повідомлення правдиві, Сполучені Штати зроблять все можливе", щоб повернути їх", - цитує Reuters hечник Ради національної безпеки Джона Кірбі. Днем раніше британське видання The Telegraph повідолмило про двох колишніх американських військових, що ймовірно потрапили в полон російських військових минулого тижня під час контрнаступу на північно-східних околицях Харкова.