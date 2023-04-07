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СБУ підозрєю в держзраді прокремлівського "політолога" Лазарєва
Фото: Photoshot/picture alliance
ЗлочинністьУкраїна

СБУ підозрює в держзраді прокремлівського "політолога"

Олександр Куницький
1 год. тому

Прокремлівський "політолог" Олександр Лазарєв був частим гостем на телеканалах Медведчука, Мураєва та Шарія, де поширював проросійські тези, кажуть в СБУ. Лазарєва, який переховується в Криму, підозрюють у держзраді.

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Служба безпеки України (СБУ) повідомила про підозру в держзраді прокремлівському "політологу" Олександру Лазарєву, який нині допомагає російським агресорам у війні проти України. Про оголошення підозри Олександру Лазарєву повідомила в п'ятницю, 7 квітня, пресслужба СБУ.

Правоохоронці вказують на той факт, що Лазарєв ще й раніше належав до числа проросійських експертів і політичних оглядачів, які активно співпрацювали з нині підсанкційними українськими ЗМІ, що належали відверто проросійським українським політикам та діячам, як-от кум президента РФ Віктор Медведчук, колишній народний депутат Євгеній Мураєв та блогер Анатолій Шарій.

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"Фігурант ще до початку повномасштабного вторгнення входив до пулу публічних псевдоекспертів, які працювали на Медведчука, Мураєва та Шарія. Сам Лазарєв безпосередньо займався "розкруткою" медійних образів поплічників Кремля і допомагав їм у просуванні ворожих наративів в інформпросторі", - йдеться в повідомленні української спецслужби в Telegram-каналі.

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У СБУ уточнюють, що Лазарєв був частим "гостем" в ефірах підсанкційних телеканалів "Наш", "Zik", "NewsOne", "112" і "RT".

"У своїх коментарях він неодноразово виправдовував агресивну політику Москви і називав бойові дії на сході України "громадянською війною", - наголошують у СБУ.

На початку війни втік до Криму й допомагає агресору

За інформацією СБУ, після 24 лютого 2022 року Лазарєв таємно виїхав за кордон, а потім - на територію окупованого Криму, де "приєднався до найближчого оточення (так званого "глави Криму" Сергія - Ред.) Аксьонова, якому допомагає в проведенні ворожих інформкампаній на півострові".

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру в державній зраді та в порушенні рівноправності громадян, йдеться в повідомленні.

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