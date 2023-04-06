СБУ повідомила про підозру керівнику Черкаської єпархії УПЦ

Митрополит Черкаської єпархії УПЦ МП вихваляв московських священників, які допомагають агресору, а також закликав до "об’єднання" релігійних громад у війні проти України, кажуть у СБУ.

Служба безпеки України (СБУ) повідомила в четвер, 6 квітня, про підозру митрополиту Черкаської єпархії Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП).

За твердженням СБУ, він заперечував збройну агресію РФ проти України та виправдовував дії загарбників. Так, за даними слідства, у 2020 році клірик віддав розпорядження створити в єпархії новий відомчий сайт за шаблоном Російської православної церкви (РПЦ).

"Під час його розробки було використано російське програмне забезпечення, яке дозволяло ретранслювати деструктивний контент з прокремлівських інтернет-ресурсів. Серед них - "patriarchia.ru" та "pravoslavie.ru", на яких пропагандисти РПЦ виправдовують збройну агресію РФ та воєнні злочини рашистів", - йдеться у повідомленні.

Крім того, за даними правоохоронців, на "новому" сайті митрополит вихваляв московських священників, які допомагають агресору, а також закликав до "об'єднання" релігійних громад у війні проти України. Йому повідомили про підозру за статтею Кримінального кодексу "Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників".

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Перевірки УПЦ МП

Загалом протягом 2022 року СБУ провела понад 40 "контррозвідувальних та безпекових заходів" у церковному середовищі УПЦ МП.

У результаті було порушено понад 60 кримінальних проваджень проти священнослужителів УПЦ МП, а суди вже ухвалили низку вироків стосовно окремих кліриків, які стали на бік ворога. "Двох з них було використано в обміні на наших військовослужбовців", - зауважили в СБУ.

Також, за матеріалами спецслужби запроваджено санкції стосовно 17 функціонерів УПЦ МП, майже 250 клірикам Російської православної церкви заборонено в’їзд в Україну. Припинено громадянство України 19 священиків УПЦ МП, які є громадянами Росії, ініційовано примусове повернення до країни походження двох кліриків церкви, які були громадянами РФ.

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Нагадаємо, 1 квітня СБУ вручила підозру настоятелю Києво-Печерської лаври УПЦ МП Павлу (Лебедю). Йому закидають розпалювання релігійної ворожнечі, виправдовування та заперечення збройної агресії Росії проти України. Суд обрав Павлу запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту я на 60 днів та зобов'язав його носити електронний браслет.