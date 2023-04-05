Митрополита УПЦ МП Павла вперше допитали як підозрюваного

Відбувся перший допит настоятеля Києво-Печерської лаври УПЦ МП Павла (Лебедя) в якості підозрюваного. Йому інкримінують виправдовування війни РФ і розпалювання релігійної ворожнечі.

Настоятеля Києво-Печерської лаври Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) Павла (Лебедя) вперше допитали як підозрюваного, повідомляється на сайті монастиря в середу, 5 квітня.

Там кажуть, що митрополит надав усі покази, які цікавили слідство. Його адвокати подали клопотання про ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, оскільки стверджують, що під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу не отримали електронні докази обвинувачення.

Захист священника наполягає, що підозра - не обґрунтована.

Читайте також: Архімандрит Авраамій пішов з УПЦ МП і став в.о. намісника Лаври ПЦУ

У чому підозрюють намісника Лаври УПЦ

1 квітня Служба безпеки України (СБУ) вручила митрополиту Павлу підозру в розпалюванні релігійної ворожнечі, виправдовуванні та запереченні збройної агресії Росії проти України, а також провела обшук в його помешканні.

Цього ж дня Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту Лебедя на 60 днів та зобов'язав його носити електронний браслет.

Читайте також: "Горе вам, бійтеся!": митрополит Павло пригрозив Зеленському

УПЦ МП називає справу "політичною"

На судовому засіданні митрополит заявив, що "нічого не зробив для того, щоб його в чомусь звинувачували". "Це політична справа. Я ніколи не був на стороні агресії. Я проти агресії. І зараз я перебуваю в Україні. Це моя земля", - сказав він, коментуючи підозру від СБУ.

Предстоятель УПЦ МП Онуфрій також наполягає, що кримінальне провадження проти Павла - "сфабриковане та спрямоване на його усунення як керівника релігійної організації, обмеження здійснення представництва інтересів монастиря, священнослужителів, монахів і парафіян".

Читайте також: Уряд повернув управління майном Києво-Печерської лаври державі