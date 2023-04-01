СБУ підозрює настоятеля Лаври у виправданні агресії РФ

Митрополита УПЦ МП Павла підозрюють у розпалюванні релігійної ворожнечі й запереченні збройної агресії РФ, повідомили в СБУ. Загалом з 2022 року проти кліриків цієї церкви відкрито вже понад 60 кримінальних проваджень.

Служба безпеки України (СБУ) зібрала "обґрунтовану доказову базу" щодо причетності митрополита Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) Павла (Лебідя) до розпалювання релігійної ворожнечі, виправдовування і заперечення збройної агресії Росії проти України (ст. 161 і 436-2 Кримінального кодексу), повідомила СБУ у суботу, 1 квітня.

"Лебідь у своїх публічних виступах неодноразово ображав релігійні почуття українців, принижував погляди вірян інших конфесій і намагався сформувати ворожі настрої до них, а також робив заяви, котрі виправдовували чи заперечували дії країни-агресора", - зазначили у спецслужбі.

Такі висновки підтверджені судово-лінгвістичною експертизою. За вказаними статтями Павлу повідомили про підозру. Наразі за місцями його проживання та тимчасового перебування проводяться слідчі дії.

"Сьогодні ворог намагається використати церковне середовище для просування своєї пропаганди та розколу українського суспільства. Але ми не дамо йому жодного шансу! СБУ системно блокує усі спроби російських спецслужб, котрі прагнуть використовувати своїх агентів для (...) шкоди інтересам та безпеці України", - наголосив голова СБУ Василь Малюк.

Також СБУ оприлюднила записи телефонних розмов, на яких людина, яка представлена, як Павло, зокрема, каже, що "люди довольні" через російські прапори у Херсоні.

СБУ порушила понад 60 проваджень після перевірок УПЦ МП

У спецслужбі нагадали, що протягом 2022 року провели понад 40 "комплексних контррозвідувальних та безпекових заходів" у церковному середовищі УПЦ МП.

"У результаті заходів, проведених СБУ, порушено 61 кримінальне провадження стосовно 61 священнослужителя. Загалом суди вже ухвалили 7 вироків стосовно окремих кліриків, які стали на бік ворога, в тому числі двох з них було використано в обміні на наших військовослужбовців", - зауважили у відомстві.

За матеріалами спецслужби запроваджено санкції стосовно 17 функціонерів УПЦ МП, майже 250 клірикам Російської православної церкви заборонено в’їзд в Україну. Припинено громадянство України 19 священиків УПЦ МП, які є громадянами Росії, ініційовано примусове повернення до країни походження двох кліриків церкви-громадянам РФ.

Павло називає справу "політичною"

Зранку про підозру Павлу і обшуки правоохоронців повідомляли і в УПЦ МП. Там також зазначили, що його викликали на допит, після чого буде вирішуватись питання про обрання міри запобіжного заходу.

Як повідомляє онлайн-видання "Українська правда", на судовому засіданні митрополит заявив, що "нічого не зробив для того, щоб мене в чомусь звинувачували". "Це політична справа. Я ніколи не був на стороні агресії. Я проти агресії. І зараз я перебуваю в Україні. Це моя земля", - наголосив він, коментуючи підозру від СБУ.

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