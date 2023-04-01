Намісник Лаври Павло заявив про отримання підозри від СБУ

Павло заявляє, що йому закидають роботу на РФ і розпалювання релігійної ворожнечі, а в його будинку проводять обшук. На 12:00 священика викликали на допит.

Намісник Києво-Печерської лаври, митрополит Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) Павло (Лебідь) заявив, що у суботу, 1 квітня, Служба безпеки України вручилв йому підозру і проводить обшук в його помешканні.



"Мені про підозру в двох словах сказали: що я співпрацюю з Росією, і ще одне - релігійне розпалювання (розпалювання релігійної ворожнечі - Ред.)", - сказав він у коментарі, розповсюдженому в Youtube його пресслужбою.

За твердженням Павла, йому також закинули, що він "проклинав" президента України Володимира Зеленського. "Ніколи в житті цього не було і не буде, ні дітей, нікого абсолютно я не проклинав", - заявив митрополит УПЦ МП, вказавши на "гоніння" на церкву "ні про що і ні за що".

За повідомленням пресслужби УПЦ МП, підозра пов'язана із висловлюваннями Павла щодо Православної церкви України і Константинопольського патріархату (ст. 161 Кримінального кодексу) і виправдовуванням агресії Росії проти України (ст. 436-2 Кримінального кодексу).

На 12:00 його викликали на допит. Після чого буде вирішуватись питання про обрання міри запобіжного заходу.

Погрози Павла

29 березня пресслужба Павла оприлюднила відео, на якому він, зокрема заявив, що "Господь не пробачить" Зеленському виселення УПЦ (МП) з Києво-Печерської Лаври. "Кажу вам, пане президенте, і всій вашій сворі, що сльози наші не впадуть на землю, вони всі впадуть вам на голови. Господь не простить ні вам, ні вашій родині цей вчинок", - заявив він.

Звертаючись до Зеленського, він згадав і міністра культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченка, заявивши, що президент "не зміг його зупинити". "Ви не змогли зупинити одержимого буйством, злобою, ненавистю і диявольським збісненням міністра культури, значить він робить все з вашого дозволу. Горе вам, бійтеся!", - сказав митрополит.

У грудні 2022 року Павло разом з низкою інших осіб, пов'язаних з УПЦ МП був включений до санкційного списку Ради національної безпеки і оборони України.

Боротьба за Лавру

30 березня Кабінет Міністрів України визнав таким, що втратило чинність, рішення від 2013 року про передачу в безоплатне користування Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі УПЦ МП будівель і споруд.

30 і 31 березня прихильники УПЦ МП не пускали до Лаври комісію міністерства культури і інформаційної політики для проведення перевірки, після чого директорка департаменту культурної спадщини мінкультури Мар'яна Томин заявила про намір звернутися до поліції, а також подати позов до суду щодо усунення перешкод у користуванні майном. У п'ятницю біля Лаври також сталася сутичка прихильників і противників УПЦ МП.