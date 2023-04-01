Намісник Лаври Павло заявив про отримання підозри від СБУ
Степан Смишляєв
52 хв. тому
Павло заявляє, що йому закидають роботу на РФ і розпалювання релігійної ворожнечі, а в його будинку проводять обшук. На 12:00 священика викликали на допит.
https://p.dw.com/p/4PaAn
Реклама
Намісник Києво-Печерської лаври, митрополит Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) Павло (Лебідь) заявив, що у суботу, 1 квітня, Служба безпеки України вручилв йому підозру і проводить обшук в його помешканні.
"Мені про підозру в двох словах сказали: що я співпрацюю з Росією, і ще одне - релігійне розпалювання (розпалювання релігійної ворожнечі - Ред.)", - сказав він у коментарі, розповсюдженому в Youtube його пресслужбою.
За твердженням Павла, йому також закинули, що він "проклинав" президента України Володимира Зеленського. "Ніколи в житті цього не було і не буде, ні дітей, нікого абсолютно я не проклинав", - заявив митрополит УПЦ МП, вказавши на "гоніння" на церкву "ні про що і ні за що".
За повідомленням пресслужби УПЦ МП, підозра пов'язана із висловлюваннями Павла щодо Православної церкви України і Константинопольського патріархату (ст. 161 Кримінального кодексу) і виправдовуванням агресії Росії проти України (ст. 436-2 Кримінального кодексу).
На 12:00 його викликали на допит. Після чого буде вирішуватись питання про обрання міри запобіжного заходу.
Звертаючись до Зеленського, він згадав і міністра культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченка, заявивши, що президент "не зміг його зупинити". "Ви не змогли зупинити одержимого буйством, злобою, ненавистю і диявольським збісненням міністра культури, значить він робить все з вашого дозволу. Горе вам, бійтеся!", - сказав митрополит.