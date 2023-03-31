Біля Лаври почубилися прихильники й противники УПЦ МП

Противники УПЦ МП планували провести пікет на території монастиря Лаври, однак парафіяни УПЦ МП перешкодили їм. Сталася сутичка.

Біля Києво-Печерської лаври сталася невелика сутичка прихильників і противників Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП). Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", об 11:30 в п'ятницю, 31 березня, кілька противників УПЦ МП, які до цього проводили біля Лаври пікет, пройшли на територію монастиря, де парафіяни проводили імпровізований молебень. У руках противники УПЦ МП тримали плакат із написом "Геть русню з Лаври".

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Як передає кореспондентка DW, люди в одязі священнослужителів полили "свяченою водою" поліцію і чоловіків із плакатом "Геть русню з Лаври". Під краплі потрапила і знімальна група DW. Після того сталася невелика сутичка, внаслідок якої прихильники УПЦ МП вирвали цей плакат із рук активістів і порвали його. Станом на 11:45 конфлікт вичерпався, противники УПЦ МП залишили територію Лаври, а суперечка між сторонами тривала за територією монастиря, пише "Інтерфакс-Україна".

УПЦ МП знову дорікає мінкульту

Раніше цього дня в УПЦ МП звинуватили міністерство культури й інформполітики України в протизаконних діях. Зокрема, в УПЦ МП вважають, що без рішення суду всі дії комісії міністерства культури та інформаційної політики України з приймання-передачі державного майна Києво-Печерської лаври перебувають поза правовим полем.

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"Доки не буде рішення суду, всі дії, всі комісії не мають жодного сенсу, вони поза правовим полем", - сказав агентству "Інтерфакс-Україна" керівник Синодального інформаційно-просвітницького відділу УПЦ (МП) митрополит Климент у п'ятницю вранці.

Водночас він не уточнив, якими будуть дії церкви в разі задоволення судом позову комісії мінкультури щодо усунення перешкод у користуванні майном лаври.

"Наші юристи мають повний спектр дій, які в цьому випадку можуть бути підключені", - заявив Климент.

Комісію мінкульту вкотре не пустили на територію Лаври

Раніше в п'ятницю комісію мінкультури знову не пустили до Києво-Печерської лаври для проведення перевірки, після чого директорка департаменту культурної спадщини мінкультури Мар'яна Томин заявила про намір звернутися до поліції, а також подати позов до суду щодо усунення перешкод у користуванні майном.

Нагадаємо, напередодні Кабінет Міністрів України визнав таким, що втратило чинність, рішення від 2013 року про передачу в безоплатне користування Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) будівель і споруд.