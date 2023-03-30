Уряд повернув управління майном Лаври державі

Кабмін визнав таким, що втратило чинність, рішення від 2013 року про передачу в безоплатне користування УПЦ МП будівель і споруд заповідника "Києво-Печерська лавра".

Кабінет міністрів України у четвер, 30 березня, визнав таким, що втратило чинність, рішення від 2013 року про передачу в безоплатне користування Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) будівель і споруд. Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"Низкою законних рішень управління майном Лаври перейшло до держави, бо саме держава є власником цих об'єктів", - написав він у Facebook.

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Суд відмовив УПЦ МП

Перед рішенням уряду стало відомо, що Господарський суд Києва відмовив у забезпеченні позову УПЦ МП.

Церква вимагала визнати недійсною односторонню відмову національного заповідника "Києво-Печерська лавра" від договору про безоплатне користування Києво-Печерською Лаврою. Водночс УПЦ МП також подала заяву про забезпечення позову, в якій просила заборонити заповіднику вчиняти будь-які дії, спрямовані на перешкоджання УПЦ МП у користуванні майном.

Суд дійшов висновку, що заходи забезпечення позову "фактично спрямовані на настання того ж результату, що є метою позовних вимог, а саме на надання позивачу права користування спірним майном, що по факту є тотожними вимогами". В ухвалі суд відмовив у задоволенні забезпечення позову УПЦ МП.

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Поліція розслідує події в Лаврі

До оприлюднення рішення суду комісія з приймання-передачі державного майна заповідника "Києво-Печерська лавра" не змогла сьогодні розпочати роботу "через фізичні перешкоди з боку УПЦ МП", повідомив Ткаченко. "Представники монастиря від Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври, які входять до складу комісії, не змогли пояснити, у кого знаходяться ключі від будівлі, перевірка якої була запланована. До того ж, численні невідомі особи перешкоджали потрапляння членів комісії всередину будівлі", - написав він.

За фактом перешкоджання комісії до поліції подали заяву. Роботу комісія продовжить завтра, заявив Ткаченко.

Це звернення до правоохоронців через Лавру - не єдине. Слідчі поліції Києва вже відкрили кримінальне провадження за фактом перешкоджання священником УПЦ МП журналістській діяльності. "Заявники повідомили, що під час зйомки сюжету один із священнослужителів Києво-Печерської Лаври пошкодив обладнання оператора. Відео цього інциденту також опублікували телеграм-канали", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, що УПЦ МП не залишила територію Печерської лаври, попри те, що заповідник з 29 березня розірвав договір безоплатного користування його культовими спорудами та майном. Зранку 30 березня священники УПЦ МП проводили у Лаврі богослужіння, а парафіяни не пустили на територію заповідника членів комісії міністерства культури, яка прибула для перевірки двох будівель, а також перешкоджали роботі ЗМІ.

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