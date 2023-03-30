УПЦ МП не збирається виселятися з Лаври

Священники УПЦ МП і надалі проводять богослужіння в Лаврі, а віряни не пускають комісію мінкульту на територію монастиря.

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1 год. тому 1 год. тому

Українська православна церква Московського патріархату (УПЦ МП) не залишила в четвер, 30 березня, територію Києво-Печерської лаври, попри те, що Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" 29 березня розірвав договір безоплатного користування культовими спорудами та майном заповідника.

Як повідомляє пресслужба УПЦ МП, станом на ранок 30 березня священники УПЦ МП проводять у Лаврі богослужіння. Зокрема, доступна трансляція служби УПЦ МП в Києво-Печерській лаврі у Facebook.

Парафіяни УПЦ МП не пустили комісію мінкульту

Крім того, парафіяни УПЦ МП не пустили на територію заповідника членів комісії міністерства культури та інформаційної політики, яка прибула в четвер для перевірки двох будівель Києво-Печерської лаври, передає кореспондентка DW. За її словами, парафіяни УПЦ МП заблокували вхід до одного із корпусів Лаври.

Як розповіла в коментарі DW представниця комісії, директорка департаменту культурної спадщини міністерства Мар'яна Томин, сьогодні мала відбутися перевірка технічного стану 111 приміщення - храму. Натомість комісії доведеться робити зовнішнє обстеження та складати акти, каже Томин. Загалом перевірка будівель Лаври триватиме три місяці.

"Будемо поєднувати і свою роботу і, вочевидь, благословення людей, які нам в цьому сприяють. Ми перевіряємо стан майна, люди співають", - зауважила Мар'яна Томин, маючи на увазі імпровізований молебень парафіян на території Лаври.

Правоохоронці, які зранку прибули до Лаври, не втручаються в те, що відбувається.

Між тим, митрополит Павло знову заявив, що ченці УПЦ МП не мають наміру виселятися з Лаври до завершення судового розгляду.

Суд розглядає позов УПЦ МП проти заповідника

Водночас Господарський суд Києва відкрив провадження у справіза позовом Свято-Успенської Києво-Печерської лаври УПЦ МП до Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" щодо незаконного, на думку УПЦ МП, розірвання договору оренди.

"У позові зазначено необхідність заборони заповіднику "Києво-Печерська лавра" на час суду вчиняти будь-які дії, спрямовані на перешкоджання релігійній громаді", - йдеться в повідомленні інформаційно-просвітницького відділу УПЦ МП.

Крім того, зазначається, що суд задовольнив клопотання монастиря про витребування доказів, які він намагався отримати в Кабінеті Міністрів, міністерстві культури та інформаційної політики, Державній аудиторській службі.

Зокрема, йдеться про результати діяльності міжвідомчої робочої групи, якою встановлено порушення монастирем умов договору.

"Повідомляємо вам, що підготовче засідання у справі призначено на 26.04.23 об 11:00 у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44-Б, зала № 17", - повідомили в УПЦ МП. На сайті суду про це поки не повідомлялося.

Онуфрій заборонив Аврамію проводити священнослужіння

Напередодні предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрій наклав заборону на священнослужіння на архімандрита Аврамія (Лотиша).

"За ухилення у розкол та грубе порушення присяги священнослужителя заборону у священнослужінні накладено на колишнього насельника Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври архімандрита Аврамія (Лотиша)", - повідомляв інформаційно-просвітницький відділ УПЦ МП.

Зокрема, указом митрополита Онуфрія від 29 березня архімандрит Аврамій забороняється у священнослужінні без права причастя.

Раніше в середу предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) митрополит Епіфаній затвердив члена Духовного собору Свято-Успенської Києво-Печерської лаври архімандрита Аврамія виконуючим обов'язки намісника Свято-Успенської Києво-Печерської лаври у складі ПЦУ.

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