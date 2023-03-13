"Ми не колаборанти": УПЦ МП не збирається виселятися з Лаври
Аліна Коломієць
36 хв. тому
УПЦ МП, попри рішення заповідника, не збирається виселятися з Києво-Печерської Лаври, заявив митрополит Павло.
https://p.dw.com/p/4Ocg7
Реклама
Намісник Свято-Успенського монастиря Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП), митрополит Павло заявив, що УПЦ МП не проти інспекцій, але виселятися з Києво-Печерської Лаври не буде.
"Ми не проти інспекцій, але мають сповістити, що буде комісія і запросити представників монастиря. Вони всі погрожують нам, що це - державна власність. Це є власність церкви! Була і лишається. Ми не проти держави, ми за державу. Але ж так не може бути!", - сказав він у своєму зверненні, опублікованому на сайті монастиря у понеділок, 13 березня.
Водночас митрополит Павло додав, що "не проти всіх законних дій". "Ми не намірені виселятися і не будемо. Зараз є закони, які на стороні людини. Те що нам погрожують, що з нами розправляться, це не 17-й рік", - наголосив він.
"Ми не колаборанти. Ми - громадяни своєї держави. Ми - люди, які живемо тут з 1988 року. У багатьох немає іншого місця, тут ми віддали свою молодість, своє життя", - додав митрополит УПЦ МП.
Причиною такого рішення назвали те, що урядова міжвідомча робоча група встановила порушення монастирем умов договору щодо використання державного майна.
В УПЦ МП назвали це рішення "забаганкою чиновників з мінкульту". "Єдиною підставою для відселення монахів з православної святині є лише забаганка чиновників з мінкульту, так само як це було і за радянської влади у 60-х роках минулого століття", - йдеться в заяві на сайті УПЦ МП.
Нагадаємо, що весь комплекс Києво-Печерської Лаври належить державі, однак тривалий час значною частиною її споруд на правах оренди користувалася УПЦ МП. 1 січня сплив строк договору оренди УПЦ МП Успенського собору та Трапезної церкви в Лаврі. Міністерство культури рекомендувало угоду оренди не подовжувати.
Натомість УПЦ МП звинуватила керівництво заповідника в "односторонньому перериванні" угоди оренди та заявила, що подасть до суду. Вже 7 січня, на Різдво, перше богослужіння у Успенському соборі провів предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) Епіфаній.