"Ми не колаборанти": УПЦ МП не збирається виселятися з Лаври

Намісник Свято-Успенського монастиря Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП), митрополит Павло заявив, що УПЦ МП не проти інспекцій, але виселятися з Києво-Печерської Лаври не буде.

"Ми не проти інспекцій, але мають сповістити, що буде комісія і запросити представників монастиря. Вони всі погрожують нам, що це - державна власність. Це є власність церкви! Була і лишається. Ми не проти держави, ми за державу. Але ж так не може бути!", - сказав він у своєму зверненні, опублікованому на сайті монастиря у понеділок, 13 березня.

Водночас митрополит Павло додав, що "не проти всіх законних дій". "Ми не намірені виселятися і не будемо. Зараз є закони, які на стороні людини. Те що нам погрожують, що з нами розправляться, це не 17-й рік", - наголосив він.

"Ми не колаборанти. Ми - громадяни своєї держави. Ми - люди, які живемо тут з 1988 року. У багатьох немає іншого місця, тут ми віддали свою молодість, своє життя", - додав митрополит УПЦ МП.

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УПЦ МП має звільнити Києво-Печерську Лавру до 29 березня

10 березня заповідник "Києво-Печерська Лавра" попередив, що Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра УПЦ МП до 29 березня має звільнити будівлі, які перебувають на балансі заповідника.

Причиною такого рішення назвали те, що урядова міжвідомча робоча група встановила порушення монастирем умов договору щодо використання державного майна.

В УПЦ МП назвали це рішення "забаганкою чиновників з мінкульту". "Єдиною підставою для відселення монахів з православної святині є лише забаганка чиновників з мінкульту, так само як це було і за радянської влади у 60-х роках минулого століття", - йдеться в заяві на сайті УПЦ МП.

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Нагадаємо, що весь комплекс Києво-Печерської Лаври належить державі, однак тривалий час значною частиною її споруд на правах оренди користувалася УПЦ МП. 1 січня сплив строк договору оренди УПЦ МП Успенського собору та Трапезної церкви в Лаврі. Міністерство культури рекомендувало угоду оренди не подовжувати.

Натомість УПЦ МП звинуватила керівництво заповідника в "односторонньому перериванні" угоди оренди та заявила, що подасть до суду. Вже 7 січня, на Різдво, перше богослужіння у Успенському соборі провів предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) Епіфаній.