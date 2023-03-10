Заповідник "Києво-Печерська Лавра" розриває договір з УПЦ МП

Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) має до 29 березня звільнити будівлі, які перебувають на балансі державного заповідника "Києво-Печерська Лавра". Про це йдеться у попередженні від заповідника "Києво-Печерська Лавра", опублікованому на сайті монастиря.

Зокрема, у ньому вказується, що від 29 березня буде розірвано договір від 2013 року про безоплатне користування релігійною організацією культовими будівлями та іншим майном, що є державною власністю. До цієї дати монастир має звільнити будівлі на вулиці Лаврській 11 і 15.

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Причиною такого рішення стало те, що міжвідомча робоча група з підготовки пропозицій та рекомендацій щодо організації виконання окремих завдань, пов’язаних з діяльністю релігійних організацій в Україні, встановила порушення монастирем умов договору щодо використання державного майна.

В УПЦ (МП) назвали рішення "забаганкою чиновників з мінкульту"

Однак у самій УПЦ МП переконані, що у листі "жодної інформації про юридичні підстави для таких дій не зазначено". Також у УПЦ МП вказують на те, що про зміст висновків згаданої у листі групи "ніде не повідомлялося", та що складалися вони, "вочевидь, упереджено та з грубим порушенням юридичних норм".

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"Тож, єдиною підставою для відселення монахів з православної святині є лише забаганка чиновників з мінкульту, так само як це було і за радянської влади у 60-х роках минулого століття", - йдеться в заяві на сайті УПЦ МП.

Нагадаємо, що весь комплекс Києво-Печерської Лаври належить державі, однак тривалий час значною частиною її споруд на правах оренди користувалася УПЦ МП. 1 січня сплив строк договору оренди УПЦ МП Успенського собору та Трапезної церкви в Лаврі. Міністерство культури рекомендувало угоду оренди не подовжувати.

Натомість УПЦ МП звинуватила керівництво заповідника в "односторонньому перериванні" угоди оренди та заявила, що подасть до суду. Вже 7 січня, на Різдво, перше богослужіння у Успенському соборі провів предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) Епіфаній.

Релігієзнавча експертиза показала зв'язок УПЦ (МП) та РПЦ

Релігієзнавча експертиза статуту про управління УПЦ МП, проведена відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України (РНБО), встановила, що ця церква є структурним підрозділом Російської православної церкви (РПЦ).

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Експертна група, яка дійшла висновку, що ухвалення нової редакції статуту про управління УПЦ та постанови Собору УПЦ у травні 2022 року, тобто після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, не призвело до розриву церковно-канонічного зв’язку УПЦ із РПЦ. Релігієзнавці встановили, що "статус УПЦ як структурного підрозділу РПЦ, що користується певними правами самостійності, але не утворює автокефальну церкву, залишається незмінним".

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