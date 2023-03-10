Заповідник "Києво-Печерська Лавра" розриває договір про оренду з УПЦ МПФото: picture alliance/NurPhoto
РелігіяУкраїна
Заповідник "Києво-Печерська Лавра" розриває договір з УПЦ МП
Валерій Сааков | Дар'я Нинько
2 год. тому
До 29 березня Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра УПЦ МП має звільнити будівлі, які перебувають на балансі заповідника.
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Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) має до 29 березня звільнити будівлі, які перебувають на балансі державного заповідника "Києво-Печерська Лавра". Про це йдеться у попередженні від заповідника "Києво-Печерська Лавра", опублікованому на сайті монастиря.
Зокрема, у ньому вказується, що від 29 березня буде розірвано договір від 2013 року про безоплатне користування релігійною організацією культовими будівлями та іншим майном, що є державною власністю. До цієї дати монастир має звільнити будівлі на вулиці Лаврській 11 і 15.
Причиною такого рішення стало те, що міжвідомча робоча група з підготовки пропозицій та рекомендацій щодо організації виконання окремих завдань, пов’язаних з діяльністю релігійних організацій в Україні, встановила порушення монастирем умов договору щодо використання державного майна.
В УПЦ (МП) назвали рішення "забаганкою чиновників з мінкульту"
Однак у самій УПЦ МП переконані, що у листі "жодної інформації про юридичні підстави для таких дій не зазначено". Також у УПЦ МП вказують на те, що про зміст висновків згаданої у листі групи "ніде не повідомлялося", та що складалися вони, "вочевидь, упереджено та з грубим порушенням юридичних норм".
"Тож, єдиною підставою для відселення монахів з православної святині є лише забаганка чиновників з мінкульту, так само як це було і за радянської влади у 60-х роках минулого століття", - йдеться в заяві на сайті УПЦ МП.
Нагадаємо, що весь комплекс Києво-Печерської Лаври належить державі, однак тривалий час значною частиною її споруд на правах оренди користувалася УПЦ МП. 1 січня сплив строк договору оренди УПЦ МП Успенського собору та Трапезної церкви в Лаврі. Міністерство культури рекомендувало угоду оренди не подовжувати.
Експертна група, яка дійшла висновку, що ухвалення нової редакції статуту про управління УПЦ та постанови Собору УПЦ у травні 2022 року, тобто після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, не призвело до розриву церковно-канонічного зв’язку УПЦ із РПЦ. Релігієзнавці встановили, що "статус УПЦ як структурного підрозділу РПЦ, що користується певними правами самостійності, але не утворює автокефальну церкву, залишається незмінним".