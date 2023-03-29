УПЦ МП оскаржила в суді виселення з Лаври

З 29 березня Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розриває договір оренди зі Свято-Успенським монастирем УПЦ МП. Його представники мають повністю звільнити орендовані приміщення.

Українська православна церква Московського патріархату (УПЦ ПМ) має у середу, 29 березня, повністю звільнити усі приміщення Національного заповідника "Києво-Печерська лавра", які орендує, утім, вирішила оскаржувати рішення про розірвання договору оренди у суді. Про це заявив адвокат УПЦ МП Микита Чекман, передає у середу, 29 березня, агентство "Інтерфакс".

Зокрема, до Господарського суду міста Києва було подано позов про відсутність підстав для розірвання українською владою договору оренди з УПЦ МП в односторонньому порядку. За словами Чекмана, представники Лаври неодноразово зверталися за поясненнями до української влади, утім, у відповідь чули, що доступ до цієї інформації обмежений.

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"Заповідник звинувачує монастир у порушенні умов договору, але й водночас позбавляє навіть можливості офіційно надати свої пояснення з цього приводу. Саме ця несправедливість і стала підставою для звернення за судовим захистом", - пояснив Чекман.

Тим часом, зранку у середу до Києво-печерської лаври на молитву збираються віряни. Повідомляється про сотні вірян.

Віряни у Києво-Печерській лаврі 29 березня Фото: Anna Fil/DW

УПЦ МП просять покинути Лавру

Нагадаємо, Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" заявив раніше, що з 29 березня розриває договір оренди зі Свято-Успенським монастирем УПЦ МП. Проте намісник монастиря Павло заявив, що ченці не збираються виселятися з Лаври.

У міністерстві культури уточнили, що з Лаври насамперед має виїхати керівництво Свято-Успенського монастиря і самої УПЦ МП. А ченцям запропонували перехід до ПЦУ. В Московському патріархаті заявляють, що її священники не збираються переходити до іншої церкви.

Напередодні митрополит УПЦ МП Онуфрій разом із членами синоду прийшов до Офісу президента в Києві, щоб "донести до керівництва держави позицію" церкви. До делегації вийшла представниця Офісу, яка запропонувала передати президенту Володимиру Зеленському звернення. За якийсь час у Києві була оголошена повітряна тривога, священники пішли від ОПУ, зустріч не відбулася.