Онуфрій приніс Зеленському звернення від УПЦ МП

Представники УПЦ МП вимагали під стінами Офісу президента зустрічі з Зеленським, але їх не прийняли. Після оголошення в Києві повітряної тривоги вони розійшлись.

Митрополит Української православної церкви Московського патріархату Онуфрій та члени синоду УПЦ МП вимагали у понеділок, 20 березня, зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Представники церкви прибули до Офісу президента в Києві, щоби "донести до керівництва держави позицію" УПЦ МП. Трансляція цієї події велася на офіційній сторінці церкви у Facebook.

"Ми вважаємо, що президенту не доносять правдивої інформації про УПЦ (…) Українська православна церква - це церква патріотів", - заявили вони.

Як пише пресслужба УПЦ, Онуфрій "розповів про величезну допомогу Збройним силам України та для усіх потребуючих під час війни". Кому саме він це розповів, не уточнюється. У повідомленні сказано, що до делегації вийшла представниця Офісу, яка запропонувала передати Зеленському звернення, а в ЗМІ з'явилася інформація, що президент сьогодні не планував зустрічі з представниками УПЦ.

"Ми чекали на президента близько двох годин. Почалася повітряна тривога, яка не дає нам можливості перебувати тут далі", - резюмував Онуфрій.

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Зеленського закликають не виселяти ченців із Лаври

Згодом на сайті церкви опублікували звернення синоду до Зеленського. У ньому йдеться, що у Верховній Раді зареєстровано дев'ять законопроєктів, "направлених на те, щоб "унеможливити діяльність" УПЦ МП. "Важка ситуація в релігійній сфері критично погіршилася після того, як стало відомо, що державна влада має намір виселити нашу чернечу громаду з території Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври", - пишуть в УПЦ.

У листі сказано, що в Київській лаврі служать понад 200 монахів, навчаються майже 300 студентів академії та семінарії, а також знаходиться адміністративний центр УПЦ. Зеленського закликають не допустити ухвалення "антиконституційних законів проти церкви", а також "зробити все належне, щоб духовенство, чернецтво і віряни Української православної церкви могли і надалі звершувати своє служіння у Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі".

УПЦ МП просять покинути Лавру

Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" з 29 березня розриває договір оренди зі Свято-Успенським монастирем УПЦ МП. Проте намісник монастиря Павло заявив, що ченці не збираються виселятися з Лаври.

У міністерстві культури уточнили, що з Лаври насамперед має виїхати керівництво Свято-Успенського монастиря і самої УПЦ МП. А ченцям запропонували перехід до ПЦУ.

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Нагадаємо, що у 2018 році в Україні створили автокефальну помісну Православну церкву України (ПЦУ), куди увійшли частини парафій колишніх УПЦ Київського патріархату та УПЦ Московського патріархату. УПЦ МП відкидає свою приналежність до російської церкви, називаючи себе Українською православною церквою. Після початку повномасштабної війни Росії проти України церква навіть оголосила про "повну самостійність та незалежність" від РПЦ. Критики вказують, що насправді ця організація досі залишається в юрисдикції Московського патріархату.

Служба безпеки України провела низку обшуків в установах УПЦ МП і заявляє про виявлення в єпархіях церкви численних доказів зв'язків з РФ і підозрює деяких священників у співпраці з російськими окупантами.

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