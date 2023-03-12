Глава РПЦ звернувся до ООН і Папи через київську Лавру

Патріарх Російської православної церкви (РПЦ) Кирило звернувся до низки міжнародних організацій та релігійних діячів через "вигнання" Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) з Києво-Печерської Лаври.

Як повідомляється на сайті РПЦ у суботу, 11 березня, свій лист він направив, зокрема, й Папі Римському Франциску, генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррішу, генеральній секретарці ОБСЄ Хельзі Марії Шмідт, генеральній секретарці Ради Європи Марії Пейчинович-Бурич та Верховному комісару ООН з прав людини Фолькеру Тюрку.

У своїй заяві Кирило загадав, що Києво-Печерська Лавра - це перший монастир Київської Русі, що існує з XI століття, назвавши його "родоначальником загальної духовної та чернечої традиції російського, українського та білоруського народів". "Протягом тисячолітньої історії обителі вона неодноразово страждала від набігів, іноземних завоювань та відвертих переслідувань християн. Але лише за часів панування войовничої атеїстичної влади у ХХ столітті монахів Києво-Печерської Лаври виганяли з монастиря", - заявив глава РПЦ.

Він закликав релігійну і міжнародну спільноту "докласти всіх можливих зусиль, щоб завадити примусовому закриттю монастиря".

Читайте також: Агент КДБ? Що саме дізналися у Швейцарії про патріарха Кирила

УПЦ МП має звільнити Києво-Печерську Лавру до 29 березня

Днями, 10 березня, заповідник "Києво-Печерська Лавра" попередив, що Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра УПЦ МП до 29 березня має звільнити будівлі, які перебувають на балансі заповідника.

Причиною такого рішення стало те, що міжвідомча робоча група з підготовки пропозицій та рекомендацій щодо організації виконання окремих завдань, пов’язаних з діяльністю релігійних організацій в Україні, встановила порушення монастирем умов договору щодо використання державного майна.

В УПЦ МП назвали це рішення "забаганкою чиновників з мінкульту". "Єдиною підставою для відселення монахів з православної святині є лише забаганка чиновників з мінкульту, так само як це було і за радянської влади у 60-х роках минулого століття", - йдеться в заяві на сайті УПЦ МП.

Читайте також: Чи є у Лаврі "русский мир"? Історик про те, як створювалися міфи довкола святині

Нагадаємо, що весь комплекс Києво-Печерської Лаври належить державі, однак тривалий час значною частиною її споруд на правах оренди користувалася УПЦ МП. 1 січня сплив строк договору оренди УПЦ МП Успенського собору та Трапезної церкви в Лаврі. Міністерство культури рекомендувало угоду оренди не подовжувати.

Натомість УПЦ МП звинуватила керівництво заповідника в "односторонньому перериванні" угоди оренди та заявила, що подасть до суду. Вже 7 січня, на Різдво, перше богослужіння у Успенському соборі провів предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) Епіфаній.