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Свято-Успенський монастирФото: G. Thielmann/imageBROKER/picture alliance
РелігіяУкраїна

УПЦ МП: Ченці головного монастиря Лаври не перейдуть в ПЦУ

Віолетта Чайковська
3 год. тому

В УПЦ МП кажуть, що ніхто з ченців Свято-Успенського монастиря не бажає перейти в ПЦУ. Крім того, церковники запевняють, що віряни УПЦ "захищатимуть свої святині".

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Намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври митрополит Павло заявляє, що ченці Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) не збираються переходити до Православної церкви України (ПЦУ).

"Було багато заяв ПЦУ, що нібито більше половини братії хочуть перейти до них. Я постійно спілкуюся, у нас, слава Богу, не виявилося жодної людини. Ніхто не згоден переходити в цю структуру", - сказав він у відеозверненні, оприлюдненому в п'ятницю, 17 березня, на сайті монастиря.

Також він прокоментував звинувачення у незаконному будівництві на території Лаври. "Це явний обман і наклеп на ченців і церкву. Ніколи в житті ми не розпочинали роботи, якщо не було дозволу міністерства культури і дозволу заповідника", - запевнив священнослужитель.

УПЦ МП розраховує на "захист святинь" вірянами

Інший митрополит УПЦ МП - Антоній - заявив, що "з усіх куточків країни надходить інформація про те, що віряни УПЦ захищатимуть свої святині".

Також він повідомив, що 20 березня відбудеться священний синод УПЦ МП, на якому ухвалюватимуть рішення щодо ситуації з Лаврою. Зокрема, в УПЦ МП заявили, що вважають заяви міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка непослідовними й такими, що дискредитують церкву, передає "Інтерфакс-Україна".

Данілов: Застосовувати фізичну силу до УПЦ не будуть

10 березня стало відомо, що Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розриває договір оренди зі Свято-Успенським монастирем УПЦ МП з 29 березня. На це намісник монастиря Павло заявив, що ченці не будуть виселятися з Лаври.

Згодом міністр Ткаченко заявив, що ніхто не ставить питання про виселення ченців, і що з Лаври насамперед має виїхати керівництво Свято-Успенського монастиря і самої УПЦ МП. Також він уточнив, що "ченці завжди мають вибір", маючи на увазі перехід до ПЦУ.

В оприлюдненому 17 березня інтерв'ю "Радіо свободі" секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов запевнив, що влада не збирається вдаватися до застосування фізичної сили чи насильства в питанні виселення представників УПЦ МП. При цьому він додав: "Ми точно будемо виконувати те, що належить нам, з урахуванням тих нормативно-правових актів, які є на нашій території".

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