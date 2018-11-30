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Митрополит Павло
Тема
На цій сторінці зібрані матеріали за темою "митрополит Павло", опубліковані на сайті Deutsche Welle.
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Докладно
"Ми не ангели": через коронавірус Києво-Печерську лавру закрили на карантин (07.04.2020)
"Ми не ангели": через коронавірус Києво-Печерську лавру закрили на карантин (07.04.2020)
Через епідемію коронавірусу Києво-Печерську лавру закрили на карантин, бо щонайменше у 4 монахів лаври виявили коронавірус. "Ми не ангели і теж можемо захворіти", - сказав намісник святині митрополит Павло. Він зараз перебуває в самоізоляції. А богослужіння проводитимуть у закритому режимі, без допуску вірян. Хоча ще тиждень на коронавірус тут не зважали.
Суспільство
07.04.2020
7 квітня 2020 р.
01:14 хв.
СБУ обшуковує помешкання намісника Києво-Печерської лаври
СБУ обшуковує помешкання намісника Києво-Печерської лаври
СБУ проводить обшук помешкання митрополита УПЦ МП Павла. Напередодні мінкульту почав перевірку святинь Лаври.
Суспільство
30.11.2018
30 листопада 2018 р.
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