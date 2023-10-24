За що судитимуть настоятеля Києво-Печерської лаври Павла

СБУ скерувала до суду провадження проти намісника Києво-Печерської лаври Павла. Митрополит - найвищий клірик афілійованої з Москвою Української православної церкви, який може опинитися за ґратами. За що його судитимуть?

У чому обвинувачують митрополита Української православної церкви?

Днями Служба безпеки України повідомила, що завершила розслідування і скерувала до суду обвинувальний акт щодо намісника Києво-Печерської лаври Павла - митрополіта Української православної церкви (Московського патріархату). Клірика з мирським ім'ям Петро Лебідь звинувачують за двома статтями Кримінального кодексу України. Одна з них стосується порушення рівноправності громадян залежно від їхніх релігійних переконань (або ж розпалювання релігійної ворожнечі), друга - виправдовування або заперечення збройної агресії Росії проти України.

Яке покарання може загрожувати Лебедю?

Якщо суд визнає Лебедя винним, йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Таке суворе покарання можливе у тому разі, якщо суд пристане на аргумент обвинувачення про те, що митрополит УПЦ є посадовою особою. Річ у тім, що статті кримінального кодексу, на які посилаються прокурори, передбачають різне покарання - залежно від того, чи є обвинувачений приватною особою, або посадовцем.

Спершу навесні цього року СБУ заявила, що клірику повідомлено про підозру за статтями, якими передбачено покарання від великого грошового штрафу до тюремного ув'язнення терміном до п’яти років. Однак кількома місяцями пізніше - у липні - Лебедю вручили нову підозру, згідно з якою йому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Така сувора санкція обґрунтовується тим, що обвинувачення вирішило кваліфікувати митрополита Павла як посадову особу. Обвинувачення аргументує таку позицію тим, що Лебідь "представляє юридичну організацію "Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра Чоловічий монастир Української Православної Церкви" і має повноваження, передбачені пунктом 2.8 частини 2 Статуту (цієї організації. - Ред.) при вирішенні канонічних, богослужбових, катехізаторських, педагогічних, благодійних та церковно-громадських питань".

Митрополита Павла призначили намісником Києво-Печерської лаври ще 1994 року Фото: Givaga/Shotshop/picture alliance

З огляду на те, що клірик і після вручення першої підозри продовжив заперечувати агресію Росії, говорити про війну як "громадянський конфлікт", а також негативно висловлюватися про незалежну Православну церкву України у спосіб, який СБУ трактує як розпалювання релігійної ворожнечі, його тепер - як "посадову особу" - хочуть відправити за ґрати не на п'ять, а на вісім років. Адже обидва згадані склади злочину передбачають найсуворіше покарання, якщо вчиняються посадовою особою повторно.

Які докази винуватості митрополита?

Доказами за звинуваченням у розпалюванні релігійної ворожнечі і запереченні агресії Росії, як випливає з доступних у реєстрі судових ухвал, є інтерв'ю телевізійним і Youtube-каналам, а також записи телефонних розмов митрополита. Ініційована СБУ судова лінгвістична експертиза встановила в окремих висловлюваннях Лебедя склад вказаних злочинів.

У судовому реєстрі можна знайти посилання прокурорів на низку протоколів прослуховування мобільного телефону клірика, в яких "містяться ознаки виправдовування збройної агресії" Росії. Зокрема, клірик в низці телефонних розмов з вірянами висловлював переконання, що західні партнери постачають Україні зброю, а також "бандитів", "чтобы выбить восточную и среднюю Украину". "Вся эта бандеровщина там (на Західній Україні - Ред.) будет процветать. Там пока не влупят ее", - наводяться у справі слова Лебедя, який зазначає також, що "Там все Польша, там Венгрия, там вот, но все равно территориально это не Украина, а народ там далеко не украинский".

У березні 2023 року Павло разом із вірянами УПЦ (МП) протестував проти виселення церкви з Києво-Печерської лаври після розірвання договору оренди Фото: STR/NurPhoto/IMAGO

В ухвалах у судовому реєстрі у провадженні щодо Лебедя цитуються протоколи його телефонних розмов у першій половині березня 2022 року - під час наступу російських військ на Київ. Зокрема, як випливає з цих протоколів, у розмовах зі своїми прибічниками з УПЦ Павло заявляв, що зброя Україні постачається "з благословення Папи Римського", який "воює на стороні агресора, на стороні фашистів". Крім того, як випливає матеріалів провадження, у своїх розмовах з вірянами Павло повторював наратив російської пропаганди про те, що, як висловився клірик, "Америка бьётся с Россией до последнего украинца". Водночас, попри заяви СБУ про "підривну діяльність" Лебедя, доказів того, що клірик діяв за прямими вказівками з Москви, наразі у доступних широкому загалу документах справи немає.

Адвокат клірика Микита Чекман називає звинувачення проти свого підзахисного "цькуванням і дискримінацією" і закидає правоохоронним органам однобокість. "Ми неодноразово подавали заяви про розпалювання релігійної ворожнечі представниками Православної церкви України, однак на наші заяви не було жодної реакції", - критикує адвокат, який одночасно є протоієреєм УПЦ.

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Куди поділася "державна зрада"?

У пресрелізах щодо провадження проти Павла Лебедя СБУ говорить про його "причетність до підривної діяльності проти України". Підривна діяльність зазвичай передбачає дії в інтересах ворога. У комюніке Служби безпеки України навесні цього року, коли Лебедю було вперше оголошено про підозру, зокрема, наведені слова голови спецслужби Василя Малюка: "Сьогодні ворог намагається використати церковне середовище для просування своєї пропаганди та розколу українського суспільства. Але ми не дамо йому жодного шансу! СБУ системно блокує усі спроби російських спецслужб, котрі прагнуть використовувати своїх агентів для нанесення шкоди інтересам та безпеці України". Робота на ворога і розпалювання релігійної ворожнечі у купі з запереченням агресії - це злочини різної тяжкості. За державну зраду загрожує не вісім, а до 15 років в'язниці. А в умовах діючого нині в Україні воєнного стану - довічне ув'язнення.

Попри гучні заяви про підривну діяльність і роботу на ворога про державну зраду у підозрі і обвинувальному акті, як випливає з пресрелізів СБУ, не йдеться. Хоча в ухвалах суду у цьому провадженні, зокрема, про обрання запобіжного заходу, обшуки та інші процесуальні дії неодноразово наводяться слова прокурорів про те, що дії Лебедя мають "ознаки вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.111, ч.1 ст.111" Кримінального кодексу - тобто державної зради. Кваліфікація цього злочину у збігається з тим, про що неодноразово заявляли в СБУ. Це, зокрема, "надання допомоги в проведенні підривної діяльності проти України". Речник СБУ на момент публікації статті не відповів на запитання DW про те, чому обвинувальний акт не містить звинувачення у держзраді. Немає наразі відповіді і на запитання про те, чи можливе вручення відповідної підозри згодом, після збору додаткових доказів.

На якій підставі прослуховувався телефон?

Адвокат митрополита УПЦ Микита Чекман в інтерв'ю DW повідомив, що йому невідомо про наявність у провадженні будь-яких доказів державної зради. "Згадка про це у матеріалах носить суто технічний, штучний характер. Гадаю, це було зроблено для отримання дозволу на проведення негласних слідчих дій", - припускає один з захисників Павла Лебедя.

Негласні слідчі дії, як, наприклад, прослуховування телефонів, можливі лише у випадку розслідування за підозрою у тяжких або особливо тяжких злочинах. Таким чином, за підозрою у тих злочинах, у скоєнні яких зрештою обвинувачують клірика - запереченні агресії і розпалюванні релігійної ворожнечі, - прослуховувати телефони Лебедя було би не можливо. Адже тяжкими, відповідно до кримінального кодексу, вважаються злочини, за які передбачено покарання до 10 років тюрми. Водночас, як випливає з тексту ухвал, доступних у судовому реєстрі, частину доказів проти клірика УПЦ було зібрано саме під час прослуховування його спілкування телефоном. Чи вдалося також отримати в результаті цих негласний слідчих дій докази державної зради - DW на момент публікації не отримала відповіді від речника СБУ.

Адвокат Микита Чекман (у центрі) поряд зі своїм підзахисним Фото: Pavlo Bagmut/Avalon/Photoshot/picture alliance

Колосальні гроші на заставу

Нині митрополит Павло очікує суду на волі - він вийшов з-під варти під заставу у 33 мільйони гривень. "Ці кошти зібрали віряни", - запевнив у розмові з DW адвокат Микола Чекман. Високу заставу - спершу прокурори вимагали понад 60 мільйонів гривень - обвинувачення обґрунтовує майновим станом клірика. За даними прокурорів, які посилаються на витяги з реєстрів, митрополиту належать три великих будинки, ферма, а також три елітні автомобілі Mercedes-Benz і один Lexus. Загальна вартість цього майна, за даними експертизи, перевищує сто мільйонів гривень. Частина цього майна, як запевнив DW адвокат митрополита, йому вже не належить. На запитання, звідки у церковного діяча такі кошти, захисник відповів: "Питання має бути адресоване власнику". Українські ЗМІ за любов до роскошів охрестили митрополита "Паша Мерседес".