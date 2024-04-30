З митрополита УПЦ МП Павла знімають електронний браслет

За словами адвоката, захист довів суду, що митрополит УПЦ МП Павло (Лебідь) не перешкоджає веденню кримінального провадження проти нього, а зняття з нього електронного браслета жодним чином не підвищить ризики.

Печерський районний суд Києва постановив зняти електронний браслет з митрополита Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) Павла (Лебедя).

Як повідомив у вівторок, 30 квітня, його адвокат Микита Чекман "Суспільному ", захист довів суду, що священник не перешкоджає веденню кримінального провадження і зняття з нього браслета жодним чином не підвищить ризики.

"Залишаються всі обов'язки, які раніше на нього були покладені, крім носіння електронного браслета. Йдеться, зокрема, про здачу закордонного паспорта та явку на першу вимогу суду", - зазначив адвокат.

Як пише "Громадське ", після зняття браслета Павло зобов'язаний не відлучатися з місця проживання без рішення суду та утримуватися від спілкування з потерпілими і свідками в кримінальному провадженні.

Раніше Чекман розповідав, що Павлу дозволили відвідувати лікаря. У серпні йому діагностували гострий інфаркт міокарда та прооперували в кардіологічному відділенні однієї з київських лікарень.

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У чому обвинувачують Павла (Лебедя)

У жовтні минулого року Служба безпеки України (СБУ) завершила розслідування та направила до суду обвинувальний акт щодо Павла. Його обвинувачують за двома статтями Кримінального кодексу: порушення рівноправності громадян залежно від їхніх релігійних переконань та виправдовування і заперечення збройної агресії Росії проти України. За цими обвинуваченнями Павлу загрожує до восьми років тюрми з конфіскацією майна.

Першу підозру в цій справі йому вручили ще в квітні 2023 року. Тоді суд відправив Павла під домашній арешт. У липні йому вручили нову підозру - через повторне порушення рівноправності громадян і повторне виправдовування агресії РФ. Тоді суд узяв його під варту, але вже в серпні за Павла внесли 33 мільйони гривень застави нібито "з приватних пожертв понад тисячі вірян", і він вийшов зі слідчого ізолятора (СІЗО).