СБУ завершила розслідування проти митрополита УПЦ МП Павла

Справа про заперечення митрополитом УПЦ МП Павлом (Лебедем) збройної агресії РФ проти України передана до суду. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Служба безпеки України (СБУ) завершила розслідування та направила до суду обвинувальний акт щодо митрополита Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) Павла (Лебедя). Про це СБУ повідомила у п'ятницю, 20 жовтня.

Павло обвинувачується за двома статтями Кримінального кодексу: порушення рівноправності громадян залежно від їхніх релігійних переконань та виправдовування і заперечення збройної агресії Росії проти України. За цими обвинуваченнями Павлу загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

"Як встановило слідство, митрополит неодноразово публічно заперечував існування України як суверенної держави. Також він називав російську збройну агресію проти України "громадянським конфліктом", який триває з 2014 року", - йдеться у повідомленні. СБУ також зазначає, що судова лінгвістична експертиза "підтвердила факти злочинних дій клірика".

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Розслідування проти Павла

Першу підозру у цій справі митрополит УПЦ МП отримав ще у квітні. Тоді ж суд відправив Павла (Лебедя) під домашній арешт.

У липні йому вручили нову підозру - через повторне порушення рівноправності громадян залежно від їхніх релігійних переконань та повторне виправдовування агресії РФ. Тоді суд взяв митрополита під варту, але вже у серпні за Павла внесли заставу в 33 мільйони гривень, зібрану нібито "з приватних пожертв понад тисячі вірян", і він вийшов зі слідчого ізолятора (СІЗО).

Незабаром адвокат Павла заявив, що у митрополита діагностували інфаркт міокрада та прооперували.

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