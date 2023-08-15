Митрополиту Павлу діагностували інфаркт міокарда - адвокат

У лікарні, де митрополиту УПЦ МП Павлу провели операцію на серці, йому діагностували діагноз гострий інфаркт міокарда, повідомив його адвокат.

Митрополиту Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) Павлу (Лебідю) у лікарні поставили діагноз гострий інфаркт міокарда, повідомив у вівторок, 15 серпня, його адвокат Микита Чекман.

"За офіційною інформацією від закладу охорони здоров'я, митрополиту Павлу посталено діагноз гострий інфаркт міокарда!" - написав Чекман у Telegram.

Напередодні, 14 серпня, пресслужба УПЦ МП повідомила, що Павла "у зв'язку з різким погіршенням здоров'я було госпіталізовано до кардіологічного відділення однієї з лікарень м. Києва", де йому було проведено операцію на судинах серця. Стверджувалося, що на даний час він перебуває на стаціонарному лікуванні.

Справа проти митрополита Павла

Як повідомлялося, 7 серпня настоятель Києво-Печерської лаври УПЦ МП Павло вийшов з Лук'янівського слідчого ізолятору під 33 мільйони гривень застави. Наразі за рішенням суду Лебідь зобов'язаний носити електронний браслет, не залишати своє місце проживання без повідомлення про це слідчого та за першою вимогою прибувати до слідчого, прокурора чи судді.

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Його підозрюють за статтями "порушення рівноправності громадян залежно від їхніх релігійних переконань" та "виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України". Сам митрополит запевняє, що "ніколи в житті не був на стороні агресора" та "ніколи не підтримував (президента Росії Володимира. - Ред.) Путіна". СБУ ж посилається на записи телефонних розмов, на яких людина, яка представлена як Павло, каже, зокрема, що "люди задоволені" через російські прапори у Херсоні.

Якщо провину настоятеля Лаври доведуть, йому загрожує до восьми років тюремного ув'язнення з конфіскацією майна.