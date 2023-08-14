Митрополита УПЦ МП Павла прооперували - адвокат

Митрополита Павла довелося терміново доправити до кардіологічного відділення однієї з лікарень Києва, де його прооперували, повідомив адвокат клірика.

Митрополита Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) Павла (Лебідя) в понеділок, 14 серпня, було ушпиталено й прооперовано. Про це повідомив адвокат церковного діяча Микита Чекман у Telegram-каналі.

За словами правника, митрополита "терміново" госпіталізували до кардіологічного відділення однієї із лікарень міста Києва, де було проведено оперативне втручання. Жодних інших подробиць адвокат церковника не надав.

Справа проти митрополита Павла

Як повідомлялося, 7 серпня настоятель Києво-Печерської лаври УПЦ МП Павло вийшов з Лук'янівського слідчого ізолятору (СІЗО) під 33 мільйони гривень застави. Наразі за рішенням суду Лебідь зобов'язаний носити електронний браслет, не залишати своє місце проживання без повідомлення про це слідчого та за першою вимогою прибувати до слідчого, прокурора чи судді.

Його підозрюють за статтями "порушення рівноправності громадян залежно від їхніх релігійних переконань" та "виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України". Сам митрополит запевняє, що "ніколи в житті не був на стороні агресора" та "ніколи не підтримував (президента Росії Володимира. - Ред.) Путіна". СБУ ж посилається на записи телефонних розмов, на яких людина, яка представлена як Павло, каже, зокрема, що "люди задоволені" через російські прапори у Херсоні.

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Якщо провину настоятеля Лаври доведуть, йому загрожує до восьми років тюремного ув'язнення з конфіскацією майна.