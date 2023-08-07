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Застава за пожертви: Павла з УПЦ МП звільнили з-під варти

Ігор Бурдига
2 год. тому

Настоятель Києво-Печерської лаври вийшов з СІЗО після внесення застави у 33 мільйони гривень.

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Ukraine Kiew | Pawel Lebed
Фото: STR/NurPhoto/IMAGO

Настоятель Києво-Печерської лаври Української православної церкви Московського патріархату Павло (Петро Лебідь) у понеділок, 7 серпня, вийшов з Лук'янівського слідчого ізолятору після внесення застави.

Як повідомляє у понеділок інформаційно-просвітницький центр УПЦ МП у Telegram, гроші на заставу Павлу були зібрані з приватних пожертв понад тисячі вірян.

Солом'янський районний суд Києва взяв митрополита Павла під варту 14 липня за клопотанням Служби безпеки, яка підозрює клірика у виправдовуванні російської агресії та порушенні рівноправ'я громадян за релігійною ознакою. Як альтернативний запобіжний захід на час розслідування суд призначив йому заставу у розмірі 33 мільйонів гривень.

Митрополит заперечує провину

Ще під час обрання запобіжного заходу Павло запевняв, що "ніколи в житті не був на стороні агресора" та "ніколи не підтримував Путіна". Втім, СБУ посилалась на записи телефонних розмов, на яких людина, яка представлена як Павло, зокрема, каже, що "люди задоволені" через російські прапори у Херсоні.

У разі, якщо провина настоятеля лаври буде доведена, йому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Ще один вирок священику УПЦ МП

Офіс генерального прокурора та СБУ 7 серпня також повідомили про засудження  очільника Тульчинської єпархії УПЦ МП, митрополита Іонафана (Анатолія Єлецьких) до п'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Священика визнано винним у посяганні на територіальну цілісність, діях, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу, дискримінаційних діях та запереченні збройної агресії РФ.

Приводом для переслідування клірика стала його стаття, опублікована на сайті єпархіїї в січні 2022 року. У ній митрополит, "керуючись проросійськими ідеологічними мотивами" начебто розмірковував про панівну роль Московського патріархату у православному християнстві та заперечував самостійність ПЦУ. 

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