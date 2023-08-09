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У СБУ відреагували на 33 млн грн застави за Павла (Лебідя)

Анастасія Шепелева
2 год. тому

Те, що митрополит УПЦ МП Павло (Лебідь) вийшов з-під варти під заставу, не означає його звільнення від кримінальної відповідальності, наголосили в СБУ і запевнили, що це ніяк не вплине на справедливий розгляд справи.

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Митрополит Павло під час судового засідання, 1 квітня 2023 року
Митрополит УПЦ МП Павло (Лебідь)Фото: Pavlo Bagmut/Avalon//Photoshot/picture alliance

Звільнення з-під варти митрополита Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) Павла (Лебідя) через внесення 33 мільйонів гривень застави не означає його звільнення від кримінальної відповідальності, наголосили в середу, 9 серпня, у Службі безпеки України (СБУ).

"Йдеться винятково про вид запобіжного заходу, оскільки інкриміновані митрополиту Павлу статті Кримінального кодексу не передбачають безальтернативного тримання під вартою. Такий вид запобіжного заходу жодним чином не вплине на справедливий розгляд справи", - запевнили в спецслужбі.

Там нагадали, що розслідування щодо Павла завершене, а його адвокати ознайомлюються з матеріалами справи, після чого обвинувальний акт буде скерований до суду. Його підозрюють за статтями "порушення рівноправності громадян залежно від їхніх релігійних переконань" та "виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України".

Наразі за рішенням суду Лебідь зобов'язаний носити електронний браслет, не залишати своє місце проживання без повідомлення про це слідчого та за першою вимогою прибувати до слідчого, прокурора чи судді.

УПЦ МП: Гроші на заставу Павлу зібрали віряни

7 серпня настоятель Києво-Печерської лаври УПЦ МП вийшов з Лук'янівського слідчого ізолятору (СІЗО) під 33 мільйони гривень застави. Як заявили в пресслужбі церкви, гроші на заставу Лебідю зібрали з приватних пожертв понад тисячі вірян.

Сам митрополит запевняє, що "ніколи в житті не був на стороні агресора" та "ніколи не підтримував (президента Росії Володимира. - Ред.) Путіна". СБУ ж посилається на записи телефонних розмов, на яких людина, яка представлена як Павло, каже зокрема, що "люди задоволені" через російські прапори у Херсоні.

Якщо провину настоятеля Лаври доведуть, йому загрожує до восьми років тюремного ув'язнення.

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