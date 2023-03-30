"Горе вам, бійтеся!": митрополит Павло пригрозив Зеленському

Павло (Лебідь) заявив, що "господь не пробачить" президенту України виселення УПЦ МП з Києво-Печерської лаври. Парафіяни церкви не пустили в Ларву комісію, а журналісти повідомили про перешкоджання їхній роботі.

Намісник Києво-Печерської лаври митрополит Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) Павло (Лебідь) погрожував журналісту, а його прихильники, які зібралися біля Лаври зранку, 30 березня, перешкоджали роботі ЗМІ.

"Я зараз візьму ту палку і поб'ю всім ваші фотоапарати", - заявив він, звертаючись до журналіста видання "Телеграф" і попросив його "забратися з очей". Інший священник УПЦ МП на території Лаври штовхнув журналістку "Суспільного", коли вона намагалася поставити запитання митрополиту Павлу, та зірвав кріплення на камері оператора.

Правоохоронці відкрили провадження

На порушення прав журналістів щодо роботи біля Печерської Лаври звернули увагу в Національній спілці журналістів України. "Прихильники УПЦ затуляють камери, сварять медійників, погрожують побити їх палицями та штовхають журналістів", - йдеться у повідомленні НСЖУ.

У спілці закликали правоохоронців пильніше стежити за напруженою ситуацією біля Лаври та не допускати порушення прав журналістів під час виконання ними професійних обов'язків.

Згодом у Національній поліції повідомили, що відкрили кримінальне провадження за фактом перешкоджання журналістській діяльності. Максимальна санкція відповідної статті Кримінального кодексу передбачає обмеження волі до трьох років.

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Павло - Зеленському: "Бійтеся!"

Напередодні митрополит Павло записав відео, в якому заявив, що "господь не пробачить" президентові України Володимиру Зеленському виселення УПЦ МП з Києво-Печерської Лаври. "Кажу вам, пане президенте, і всій вашій сворі, що сльози наші не впадуть на землю, вони всі впадуть вам на голови. Господь не простить ні вам, ні вашій родині цей вчинок", - заявив він.

Як священники УПЦ (МП) виїжджають з Києво-Печерської лаври To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Звертаючись до Зеленського, він згадав і міністра культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченка, заявивши, що президент "не зміг його зупинити". "Ви не змогли зупинити одержимого буйством, злобою, ненавистю і диявольським збісненням міністра культури, значить він робить все з вашого дозволу. Горе вам, бійтеся!", - сказав митрополит.

Павло попередив міністра культури та директора Національного заповідника "Києво-Печерська Лавра", що УПЦ МП не залишить його територію "до тих пір, поки не буде у нас рішення суду". "Ми не вороги для України. Ми не злодії, не бандити, не "п'ята колона", ми - громадяни своєї держави", - заявив він.

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УПЦ МП не залишила Лавру

УПЦ МП не залишила територію Печерської лаври, попри те, що заповідник 29 березня розірвав договір безоплатного користування культовими спорудами та майном заповідника.

Зранку 30 березня священники УПЦ МП проводили у Лаврі богослужіння. Парафіяни не пустили на територію заповідника членів комісії мінкульту, яка прибула для перевірки двох будівель Лаври, передає кореспондентка DW. За її словами, віряни УПЦ МП заблокували вхід до одного з корпусів Лаври.

Як розповіла в коментарі DW представниця комісії, директорка департаменту культурної спадщини міністерства Мар'яна Томин, сьогодні мала відбутися перевірка технічного стану 111 приміщення - храму. Натомість комісії доведеться робити зовнішнє обстеження та складати акти. Загалом перевірка будівель Лаври триватиме три місяці.

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