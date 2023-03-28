  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Почаївська лавра
Почаївська лавраФото: Pochayiv Lavra
РелігіяУкраїна

ПЦУ створила релігійну організацію в Почаївській лаврі

Олександр Куницький
1 год. тому

На території Почаївської лаври на Тернопільщині ПЦУ утворила власну релігійну організацію. Цю лавру орендує УПЦ (МП) до 2052 року.

https://p.dw.com/p/4PP85

Синод Православної церкви України (ПЦУ) у вівторок, 28 березня, утворив релігійну організацію в Почаївській лаврі на Тернопільщині. Вона перебуває в оренді в Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП). 

"У складі Тернопільської єпархії ПЦУ було утворено релігійну організацію "Почаївська Свято-Успенська лавра Тернопільської єпархії Української православної церкви (Православної церкви України)", священноархімандритом якої був затверджений митрополит Тернопільський і Кременецький Нестор", - йдеться у повідомленні пресслужби ПЦУ.

Синод також підтримав звернення митрополита ПЦУ Епіфанія до ченців Свято-Успенської Києво-Печерської лаври, закликавши їх до "єднання в лоні помісної Української православної церкви на канонічних засадах". Крім того, Синод звернувся до уряду України з проханням "надати для чернечого життя, богослужбової та іншої релігійної діяльності приміщення" на території комплексу Києво-Печерської Лаври.

Почаївська лавра - друга після Києво-Печерської найбільша православна святиня України. Там розташовані Почаївська духовна семінарія, 16 церков і келії. Лавра у Почаєві належить державі, але з 2003 року була передана у безкоштовне користування УПЦ МП на 49 років, до 2052 року. Втім нині, за словами міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка, розпочався процес повернення майна держави у Почаївській лаврі.

Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розриває договір оренди зі Свято-Успенським монастирем УПЦ МП з 29 березня. Такий крок заповідник обґрунтовує висновками міжвідомчої робочої групи, яка зафіксувала порушення з боку церкви умов договору щодо використання держмайна.

Читайте також: Чи залишиться УПЦ МП в Києво-Печерській лаврі

Ченці УПЦ (МП) вивозять свої речі з Лаври

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Лого МОК на тлі прапорів РФ і Білорусі

МОК рекомендує повернути атлетів з РФ у міжнародні змагання

Спорт2 год. тому
1 стор. з 3
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Юна дівчина біля стіни

Чому вирок за сексуальне насильство спричинив резонанс

Чому вирок за сексуальне насильство спричинив резонанс

Суспільство4 год. тому
Демонстранти блокують вхід до Лувру, протестуючи проти пенсійної реформи

"Пенсійні протести" у Франції: про що йдеться?

"Пенсійні протести" у Франції: про що йдеться?

Економіка6 год. тому
Deutschland Bundesweiter Streik im Verkehr hat begonnen | Verkehr Frankfurt

Зареєструвати українське авто у Німеччині: дорого і довго

Зареєструвати українське авто у Німеччині: дорого і довго

Економіка8 год. тому
external

Як пенсіонерка поблизу фронту на Донеччині висаджує… кавуни

Як пенсіонерка поблизу фронту на Донеччині висаджує… кавуни

Суспільство12 год. тому01:58 хв.
Після обстрілу Краматорська, листопад 2022

AI: Атаки РФ позбавили мільйони українців базових прав

AI: Атаки РФ позбавили мільйони українців базових прав

Права людини12 год. тому
Автозавод Renault у Москві (архів)

Чому деякі західні гіганти ідуть з РФ тільки зараз?

Чому деякі західні гіганти ідуть з РФ тільки зараз?

Економіка13 год. тому
На головну сторінку