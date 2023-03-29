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Свято-Успенський собор Києво-Печерської лаври
Епіфаній призначив Авраамія в.о. намісника Свято-Успенської Києво-Печерської лаври (на фото) у складі ПЦУФото: Valentyn Ogirenko/REUTERS
РелігіяУкраїна

Архімандрит Лаври Авраамій перейшов з УПЦ МП до ПЦУ

Дар'я Нинько
33 хв. тому

В УПЦ МП відреагували на перехід архімандрита Авраамії в ПЦУ, наклавши на нього заборону у священнослужінні "за ухилення в розкол та грубе порушення присяги священнослужителя".

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Архімандрит Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) Авраамій (Лотиш) перейшов у Православну церкву України (ПЦУ). Предстоятель ПЦУ Епіфаній затвердив його у числі братії, відтепер він виконуватиме обов'язки намісника Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври у складі ПЦУ, повідомляється на сайті церкви у середу, 29 березня.

Також Авраамій звернувся до братії, закликавши залишитися у Києво-Печерській лаврі в складі ПЦУ. "Закликаю вас залишитися в Лаврі в складі Помісної Православної церкви України під омофором Блаженнійшого митрополита Епіфанія. Готовий до спілкування з вами та прагну разом з вами потрудитися для оновлення нашої обителі як справжнього монастиря і місця духовного оновлення для ченців та всіх вірних", - сказав він.

В УПЦ МП уже відреагували на перехід Авраамія до ПЦУ, наклавши на нього заборону у священнослужінні "за ухилення у розкол та грубе порушення присяги священнослужителя". Про це повідомляється на порталі УПЦ МП.

Епіфаній просить уряд надати приміщення Лаври ПЦУ

Епіфаній, своєю чергою, звернувся до уряду з проханням "надати у користування українській Лаврі приміщення для звершення богослужінь, проживання братії та монастирської діяльності".

"Митрополит Епіфаній висловив сподівання, що держава допоможе захистити намісника і монастир від можливих провокацій з боку прихильників Московського патріархату", - додається в повідомленні ПЦУ.

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УПЦ МП мала звільнити приміщення Лаври

Сьогодні, 29 березня, УПЦ МП мала повністю звільнити приміщення національного заповідника "Києво-Печерська лавра", які орендує, оскільки договір був розірваний. У міністерстві культури уточнили, що з Лаври насамперед має виїхати керівництво Свято-Успенського монастиря і самої УПЦ МП, а ченцям запропонували перехід до ПЦУ.

В УПЦ МП заявляють, що її священники не збираються переходити до іншої церкви, а рішення про розірвання договору оренди вирішили оскаржити у суді. Зокрема, до Господарського суду Києва подали позов про відсутність підстав для розірвання українською владою договору з УПЦ МП в односторонньому порядку.

Вранці в середу до Києво-Печерської лаври на молитву прийшли сотні вірян.

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Ченці УПЦ (МП) вивозять свої речі з Лаври

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Звернення Авраамії до УПЦ МП

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УПЦ МП наклала заборону в служінні на Авраамія

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Топтема

Свято-Успенський собор Києво-Печерської лаври

Архімандрит Лаври Авраамій перейшов з УПЦ МП до ПЦУ

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