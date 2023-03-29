Епіфаній призначив Авраамія в.о. намісника Свято-Успенської Києво-Печерської лаври (на фото) у складі ПЦУФото: Valentyn Ogirenko/REUTERS
РелігіяУкраїна
Архімандрит Лаври Авраамій перейшов з УПЦ МП до ПЦУ
Дар'я Нинько
33 хв. тому
В УПЦ МП відреагували на перехід архімандрита Авраамії в ПЦУ, наклавши на нього заборону у священнослужінні "за ухилення в розкол та грубе порушення присяги священнослужителя".
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Архімандрит Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) Авраамій (Лотиш) перейшов у Православну церкву України (ПЦУ). Предстоятель ПЦУ Епіфаній затвердив його у числі братії, відтепер він виконуватиме обов'язки намісника Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври у складі ПЦУ, повідомляється на сайті церкви у середу, 29 березня.
Також Авраамій звернувся до братії, закликавши залишитися у Києво-Печерській лаврі в складі ПЦУ. "Закликаю вас залишитися в Лаврі в складі Помісної Православної церкви України під омофором Блаженнійшого митрополита Епіфанія. Готовий до спілкування з вами та прагну разом з вами потрудитися для оновлення нашої обителі як справжнього монастиря і місця духовного оновлення для ченців та всіх вірних", - сказав він.
В УПЦ МП уже відреагували на перехід Авраамія до ПЦУ, наклавши на нього заборону у священнослужінні "за ухилення у розкол та грубе порушення присяги священнослужителя". Про це повідомляється на порталі УПЦ МП.
Епіфаній просить уряд надати приміщення Лаври ПЦУ
Епіфаній, своєю чергою, звернувся до уряду з проханням "надати у користування українській Лаврі приміщення для звершення богослужінь, проживання братії та монастирської діяльності".
"Митрополит Епіфаній висловив сподівання, що держава допоможе захистити намісника і монастир від можливих провокацій з боку прихильників Московського патріархату", - додається в повідомленні ПЦУ.