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Митрополит УПЦ МП Онуфрій (ілюстративне фото)Фото: Andriy Andriyenko/ZUMA/IMAGO
РелігіяУкраїна

Київ відповів ООН на слова про "дискримінацію" щодо УПЦ

Олександр Куницький
2 год. тому

У МЗС України закликали Управління Верховного комісара ООН не прирівнювати свободу віросповідання до підривної діяльності проти нацбезпеки.

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Міністерство закордонних справ України відкидає закиди Управління Верховного комісара Організації об'єднаних націй (ООН) з прав людини про нібито "дискримінаційний характер" обшуків у будівлях Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП). Про це заявив речник міністерства Олег Ніколенко у понеділок, 27 березня.

"Україна - демократична держава, в якій ґарантується свобода віросповідання. Водночас свобода не тотожна праву займатися діяльністю, яка підриває національну безпеку", - написав він у Facebook.

Ніколенко закликав Управління Верховного комісара ООН утримуватися від "незбалансованих політичних оцінок, а базувати свої доповіді на фактах".

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Доповідь ООН

Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) 24 березня опублікувало доповідь про ситуацію з правами людини в Україні за останні шість місяців, до 31 січня 2023 року. В ньому, зокрема, згадується, що Служба безпеки України (СБУ) провела обшуки в "монастирях, офісах, навчальних закладах та іншій власності УПЦ". В ООН нагадали про щонайменше три повідомлення про підозру священнослужителям цієї церкви. З огляду на це Управління Верховного комісара висловило стурбованість, що "діяльність держави проти УПЦ може бути дискримінаційною".

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Нагадаємо, на початку березня заповідник "Києво-Печерська Лавра", який перебуває у державній власності, оголосив про розрив договору оренди зі Свято-Успенською Києво-Печерською Лаврою УПЦ МП. Керівництво церкви має звільнити приміщення монастиря до 29 березня. Причиною такого рішення назвали те, що урядова міжвідомча робоча група встановила порушення монастирем умов договору щодо використання державного майна.

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Ченці УПЦ (МП) вивозять свої речі з Лаври

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Доповідь ООН про ситуацію з правами людини в Україні

www.ohchr.org
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Митрополит УПЦ (МП) Онуфрій

Київ відповів ООН на слова про "дискримінацію" щодо УПЦ

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