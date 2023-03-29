Лавра буде державним музеєм з богослужіннями - Данілов

Секретар РНБО України Олексій Данілов запевняє, що з Києво-печерської лаври нікого "за ноги витягати не будуть" - "усе буде відпрацьовано згідно з чинним законодавством".

Києво-Печерська лавра буде державним музеєм, в якому відбуватимуться богослужіння за законами України, сказав у середу, 29 березня, в інтерв'ю радіо NV секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олексій Данілов.

"Те, що стосується церковних речей, ми туди не втручаємося. Але Лавра - це музей, який належить державі", - наголосив він.

Секретар РНБО зазначив, що все, що стосується цього музейного комплексу, вирішуватиме держава, а не окремі люди. За його словами, "ніхто нікого за ноги витягати не буде. Усе буде відпрацьовано згідно з чинним законодавством".

"Там будуть богослужіння, але за законами нашої країни, а не штучних утворень, які поза законом нашої країни були у великій кількості створені", - додав Данілов.

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Видача землі УПЦ МП була "великою помилкою"

Данілов назвав "великою помилкою" видачу в минулому земельних ділянок під будівництво Українській православній церкві Московського патріархату (УПЦ МП).

"Ми вважали, що вони мають стосунок до Бога, але з'ясовується, що вони мали стосунок до ФСБ", - сказав він.

Віряни зібралися у Києво-печерській лаврі 29 березня 2023 року Фото: Anna Fil/DW

УПЦ МП оскаржує у суді виселення з Лаври

Нагадаємо, УПЦ ПМ має у середу, 29 березня, повністю звільнити усі приміщення Національного заповідника "Києво-Печерська лавра", які орендує. Утім, як передає агентство "Інтерфакс", установа вирішила оскаржувати рішення про розірвання договору оренди у суді, заявив адвокат УПЦ МП Микита Чекман.

Попри розірвання договору оренди, зранку у середу до Києво-печерської лаври на молитву прибули сотні вірян.