Олексій ДаніловФото: Sergii Kharchenko/NurPhoto/picture alliance
РелігіяУкраїна
Лавра буде державним музеєм з богослужіннями - Данілов
Тетяна Кирилюк
59 хв. тому
Секретар РНБО України Олексій Данілов запевняє, що з Києво-печерської лаври нікого "за ноги витягати не будуть" - "усе буде відпрацьовано згідно з чинним законодавством".
https://p.dw.com/p/4PR9H
Реклама
Києво-Печерська лавра буде державним музеєм, в якому відбуватимуться богослужіння за законами України, сказав у середу, 29 березня, в інтерв'ю радіо NV секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олексій Данілов.
"Те, що стосується церковних речей, ми туди не втручаємося. Але Лавра - це музей, який належить державі", - наголосив він.
Секретар РНБО зазначив, що все, що стосується цього музейного комплексу, вирішуватиме держава, а не окремі люди. За його словами, "ніхто нікого за ноги витягати не буде. Усе буде відпрацьовано згідно з чинним законодавством".
"Там будуть богослужіння, але за законами нашої країни, а не штучних утворень, які поза законом нашої країни були у великій кількості створені", - додав Данілов.
Данілов назвав "великою помилкою" видачу в минулому земельних ділянок під будівництво Українській православній церкві Московського патріархату (УПЦ МП).
"Ми вважали, що вони мають стосунок до Бога, але з'ясовується, що вони мали стосунок до ФСБ", - сказав він.
УПЦ МП оскаржує у суді виселення з Лаври
Нагадаємо, УПЦ ПМ має у середу, 29 березня, повністю звільнити усі приміщення Національного заповідника "Києво-Печерська лавра", які орендує. Утім, як передає агентство "Інтерфакс", установа вирішила оскаржувати рішення про розірвання договору оренди у суді, заявив адвокат УПЦ МП Микита Чекман.