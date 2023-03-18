Епіфаній запевнив, що монастир у Лаврі працюватиме

За словами глави ПЦУ, усі, хто відкине "владу Москви", продовжать служіння у Києво-Печерській Лаврі. Служби будуть вестися давньою слов’янською мовою разом з сучасною українською.

Предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) Епіфаній у суботу, 18 березня, запевнив, що монастир у Києво-Печерській Лаврі продовжить роботу після розірвання договору оренди зі Свято-Успенською Києво-Печерською Лаврою Української православнї церкви Московського патріархату (УПЦ МП). Служба вестиметься як сучасною українською, так і давньою слов'янською мовою.

"У жодному разі не йдеться про закриття цього монастиря, припинення в ньому молитви, богослужінь, чернечого життя. Порівняння нинішніх подій із минулими гоніннями комуністичної влади на Церкву загалом та двократним закриттям монастиря зокрема – безпідставна маніпуляція", - заявив Епіфаній зверненні до братії Лаври та громадськості.

За його словами, Священний Синод звернувся до уряду України з проханням надати у Лаврі приміщення для чернечого життя та богослужінь. "Це прохання залишається актуальним, і ми наполягатимемо на тому, щоби чернече життя, можливість для щоденної молитви та богослужінь були належним чином забезпечені", - зазначив предстоятель ПЦУ.

"Усі, хто відкине владу Москви, продовжать служіння"

Епіфаній наголосив, що всі, "хто послідують вимогам канонів і Томосу, відкинуть беззаконну владу Москви", продовжать своє служіння в Лаврі. Водночас керувати поточними справами святині будуть ті, "хто знають традиції та життя монастиря, хто відомий вам, адже належить до братії, хто має відповідні здібності та не заплямував себе відданістю "русскому міру", зазначив предстоятель ПЦУ.

"Давня слов’янська мова, разом з сучасною українською мовою, буде богослужбовою мовою Лаври – ми знаємо, що для багатьох з вас це питання також є важливим", - наголосив Епіфаній.

Заповідник розриває договір оренди з УПЦ МП

На початку березня стало відомо, що заповідник "Києво-Печерська Лавра", який перебуває у державній власності, розриває договір оренди зі Свято-Успенською Києво-Печерською Лаврою УПЦ МП.Керівництво церкви має звільнити приміщення монастиря до 29 березня. Причиною такого рішення назвали те, що урядова міжвідомча робоча група встановила порушення монастирем умов договору щодо використання державного майна.

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УПЦ МП виселятися не збирається

В УПЦ МП відповіли, що церква виселятися з монастиря не буде та назвали це рішення "забаганкою чиновників з мінкульту". "Єдиною підставою для відселення монахів з православної святині є лише забаганка чиновників з мінкульту, так само як це було і за радянської влади у 60-х роках минулого століття", - йдеться в заяві на сайті УПЦ МП.

Намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври митрополит Павло повідомив, що ченці УПЦ МП не збираються переходити до Православної церкви України (ПЦУ).

Він також прокоментував звинувачення у незаконному будівництві на території Лаври. "Це явний обман і наклеп на ченців і церкву. Ніколи в житті ми не розпочинали роботи, якщо не було дозволу міністерства культури і дозволу заповідника", - запевнив священнослужитель.

1 січня сплив також строк договору оренди УПЦ МП Успенського собору та Трапезної церкви в Лаврі. Тоді УПЦ МП звинуватила керівництво заповідника в "односторонньому перериванні" угоди оренди та заявила, що подасть до суду. Вже 7 січня, на Різдво, перше богослужіння у Успенському соборі провів предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) Епіфаній.

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