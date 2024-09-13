Румунія: Удар РФ по сухогрузу є "безпрецедентною ескалацією"

МЗС Румунії рішуче засудило російський ракетний удар по торговельному судні в Чорному морі 12 вересня, назвавши це "безпрецедентною ескалацією".

Міністерство закордонних справ Румунії рішуче засудило ракетний удар, якого війська РФ завдали по торговельному судні в Чорному морі у четвер, 12 вересня.

"Ця безпрецедентна ескалація незаконної війни Росії проти України порушує міжнародне право і становить загрозу глобальній продовольчій безпеці. РФ має припинити напади на комерційні судна та має поважати свободу судноплавства", - йдеться у заяві МЗС Румунії, оприлюдненій у соцмережі X у четвер.

Своєю чергою, міністерка закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску повідомила, що провела телефонну розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном про підтримку України та події у Чорному морі". "Інциденти з безпілотниками, що порушують повітряний простір Румунії, є серйозними. Росія має негайно припинити такі дії, а також напади на комерційні судна", - зазначила вона у дописі у соцмережі X у п'ятницю, 13 вересня.

Румунія: НАТО має виконувати всі зобов'язання задля безпеки Чорноморського регіону

Як йдеться у пресрелізі МЗС Румунії, Одобеску "привітала підтримку і солідарність Сполучених Штатів і союзників з Румунією і наголосила на важливості постійної уваги НАТО до розвитку подій в Чорному морі і в регіоні".

"Міністерка привітала підтвердження американським колегою зобов'язання США захищати кожен сантиметр території союзників. Вона зазначила, що члени Альянсу повинні виконувати всі зобов'язання, взяті на себе, задля забезпечення безпеки євроатлантичного простору загалом і Чорноморського регіону зокрема", - повідомили в МЗС Румунії.

В повідомленні також зазначається, що Блінкен, серед іншого, знову висловив вдячність США за рішення Румунії передати Україні систему ППО Patriot, "що є особливо важливим у контексті триваючих російських повітряних ударів по українській цивільній інфраструктурі".

Нагадаємо, що російська ракета поцілила в Чорному морі у суховантаж під прапором Сент-Кіттс і Невіс, який перевозив пшеницю до Єгипту.