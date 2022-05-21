Росія готується до анексії Донбасу

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 20 травня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за новинами першої половини суботи, 21 травня (час київський).

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МЗС РФ опублікував повний список із 963 американців, проти яких діють санкції і яким заборонений в'їзд до Росії. Проти багатьох фігурантів списку - у тому числі президента США Джо Байдена - санкції були запроваджені невдовзі після російського вторгнення в Україну.

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Голова комітету Держдуми РФ з міжнародних справ та член російської делегації на переговорах з Києвом Леонід Слуцький припускає приєднання непідконтрольних Києву територій Донбасу до Росії. "Упевнений, що протягом найближчих місяців тут відбудуться знакові події - населення "ДНР" та "ЛНР" висловлять свою позицію так, як це було свого часу у Криму та Севастополі. Як вони самі вважають - як жити далі", - заявив Слуцький журналістам у суботу, перебуваючи в Донецьку, передає агенція "Інтерфакс".

Нагадаємо, у 2014 році Росія анексувала український Крим, провівши так званий "референдум".

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Росія заборонила в'їзд 26 громадянам Канади. До списку зокрема потрапила Софі Трюдо - дружина канадського прем'єра Джастіна Трюдо, воєначальники канадської армії, керівники компаній оборонної сфери та президент канадсько-української торгової палати. Цього тижня Канада заборонила в'їзд для близько тисячі росіян, що потрапили під санкції через війну Росії проти України, зокрема і Володимиру Путіну.

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Міський голова Харкова Ігор Терехов пообіцяв перейменувати проспект Жукова у місті. Про це він сказав у інтерв'ю zn.ua.

"Всі топоніми, які так чи інакше пов'язані з РФ або можуть бути її символами, замінимо... Стосовно проспекту Жукова та іншого, що використовується РФ в пропагандистських цілях, - все буде перейменовано", - цитує його видання.

Навколо проспекту Жукова у Харкові довгий час точилися суперечки. 2016 року в рамках декомунізації проспект перейменували на честь радянського дисидента Петра Григоренка. 2019 року міська рада повернула проспекту ім'я радянського маршала.

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