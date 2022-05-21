Росія готується до анексії Донбасу

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87-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події суботи, 21 травня.
24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.
Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 20 травня.
На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за новинами першої половини суботи, 21 травня (час київський).
++16.30++
МЗС РФ опублікував повний список із 963 американців, проти яких діють санкції і яким заборонений в'їзд до Росії. Проти багатьох фігурантів списку - у тому числі президента США Джо Байдена - санкції були запроваджені невдовзі після російського вторгнення в Україну.
++15.55++
Голова комітету Держдуми РФ з міжнародних справ та член російської делегації на переговорах з Києвом Леонід Слуцький припускає приєднання непідконтрольних Києву територій Донбасу до Росії. "Упевнений, що протягом найближчих місяців тут відбудуться знакові події - населення "ДНР" та "ЛНР" висловлять свою позицію так, як це було свого часу у Криму та Севастополі. Як вони самі вважають - як жити далі", - заявив Слуцький журналістам у суботу, перебуваючи в Донецьку, передає агенція "Інтерфакс".
Нагадаємо, у 2014 році Росія анексувала український Крим, провівши так званий "референдум".
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++15.30++
Росія заборонила в'їзд 26 громадянам Канади. До списку зокрема потрапила Софі Трюдо - дружина канадського прем'єра Джастіна Трюдо, воєначальники канадської армії, керівники компаній оборонної сфери та президент канадсько-української торгової палати. Цього тижня Канада заборонила в'їзд для близько тисячі росіян, що потрапили під санкції через війну Росії проти України, зокрема і Володимиру Путіну.
++15.00++
Міський голова Харкова Ігор Терехов пообіцяв перейменувати проспект Жукова у місті. Про це він сказав у інтерв'ю zn.ua.
"Всі топоніми, які так чи інакше пов'язані з РФ або можуть бути її символами, замінимо... Стосовно проспекту Жукова та іншого, що використовується РФ в пропагандистських цілях, - все буде перейменовано", - цитує його видання.
Навколо проспекту Жукова у Харкові довгий час точилися суперечки. 2016 року в рамках декомунізації проспект перейменували на честь радянського дисидента Петра Григоренка. 2019 року міська рада повернула проспекту ім'я радянського маршала.
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