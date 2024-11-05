Росіяни знову вбили полонених українських військових - ОГПУ

Російські окупанти вбили шістьох українських військових, які потрапили у полон поблизу Селидового Донецької області. Про це у вівторок, 5 листопада, повідомили в Офісі генерального прокурора України (ОГПУ).

"23 жовтня 2024 року під час наступу на міста Селидове військові РФ захопили у полон трьох українських бійців. Через деякий час окупанти розстріляли беззбройних військовополонених", - розповіли в Офісі генпрокурора.

Крім того, 1 листопада під час штурму укріплень Збройних сил України (ЗСУ) на тому ж Покровському напрямку, ще трьох військовополонених російські солдати вбили з автоматичної зброї, повідомили правоохоронці.

У зв'язку з цим злочином іде досудове розслідування в кримінальному провадженні за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (частина друга статті 438 Кримінального кодексу України), повідомили в ОГПУ.

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Як повідомлялося, Європейський Союз виступив з заявою, в якій засуджує страти українських військовополонених російськими окупантами. Як зазначається у заяві, за даними з достовірних джерел, від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в російському полоні загинули щонайменше 177 українських військовополонених.